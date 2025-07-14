Jul 14, 2025 7:50 PMClock
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توقيف سائق فان على حاجز ضهر البيدر… وهذا ما تم ضبطه

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، أن “عناصر حاجز ضهر البيدر اشتبهت في وحدة الدّرك الإقليمي، بتاريخ 05-07-2025، بآليّة “فان – سانغ يونغ” قادمة من البقاع، بقيادة ح. ر. (مواليد عام 2001، لبناني)”.

وأضافت المديرية: “بتفتيشه والـ”فان”، تم ضبط:

– /614/غ من مادّة الكوكايين مقسّمة داخل /71/ طبّة بلاستيكيّة.

– /897/غ من مادّة الماريجوانا مقسّمة داخل /38/ كيسًا شفافًا.

– /115/ حبّةً مخدّرة”.

وتابعت: “تم تسليم الموقوف والآليّة والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

 

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