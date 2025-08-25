2:30 PMClock
توقيع قرض البنك الدولي غداً

المركزية- يجري في الحادية عشرة قبل ظهر غد في وزارة المال، توقيع قرض البنك الدولي المخصّص لإعادة الإعمار بين وزير المال ياسين جابر والمدير الإقليمي للبنك جان كريستوف كارية، في حضور وزير الأشغال فايز رسامني، وزير الطاقة والمياه جو الصدي، وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وممثلين من رئاسة الحكومة، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني وأعضاء المجلس، والقائم بأعمال السفارة الفرنسية في بيروت.
 

