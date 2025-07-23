أزالت جرافة تابعة للجيش اللبناني تؤازرها قوة عسكرية، الخرق الإسرائيلي الذي سجل منذ يومين في بلدة عيترون، حين عمد الجيش الاسرائيلي إلى رفع سواتر ترابية على الطريق المؤدي إلى جبل الباط وتحديداً في منطقة الزقاق.

وعملت جرافة الجيش اللبناني على رفع السواتر وإزالة آثار هذا الخرق.

وتوغلت قوة مشاة إسرائيلية قوامها نحو 20 جنديًا فجرًا، من محيط بلدة العباسية الحدودية في اتجاه منطقة ريحانة بري في سهل الماري، وفتشت بعض المنازل المأهولة والمهجورة، واستجوبت عددا من السكان اللبنانيين والعمال السوريين، قبل ان تغادر مصطحبة معها عاملَين سورييَن تركتهما لاحقًا قرب الحدود.

وعصر اليوم، افيد بأن مسيرات معادية ححلقت في أجواء الجرمق، المحمودية، الدمشقية، العيشية، مجرى نهر الخردلي، أرنون، ويحمر.