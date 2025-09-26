المركزية- رعى وزير المهجرين ووزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة حفل توزيع جوائز مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2024-2025 وإطلاق دورة عام 2025-2026 من المسابقة في فندق "موفنبيك" – بيروت بحضور ممثلين بعض الوزرات وعدد من النقباء وممثلين عن الجامعات ورؤساء الجمعيات المتخصصة في المعلوماتية والاتصالات.

وأكد شحادة أن الطاقات اللبنانية ليست مصدراً للفخر فقط، انما علينا ان نثق بها ونبني عليها، مضيفاً: "يجب أن يكون لدينا تصورا طموحا، اذ أننا لعشرات السنوات افتقدنا القدرة على الطموح والتفكير على صعيد يليق بلبنان وشبابه".

كما أشار الى ان "الخطة التي وضعها مكتب الوزير لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، هي خطة طموحة تأخذ بعين الاعتبار ان الامور لا تحصل بسرعة". أردف: "اخترنا مسارا وباستطاعتنا النجاح به اذ علينا النجاح بمجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وباستطاعتنا ذلك وبالتالي إعطاء لبنان مركزه الريادي على صعيد ما يعتبر من اهم القطاعات الاقتصادية".

كذلك، توجّه ووزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالتهنئة إلى الأساتذة والطلاب الفائزين والذين "رفعوا العلم اللبناني في المسابقات الإقليمية والعالمية"، شاكراً "هواوي" على تنظيم هذه المسابقة وإعطاء لبنان فرصة ليشارك فيها ويبرهن عن القدرات والمهارات الموجودة عندنا.

أضاف: "لهذا السبب قررت الحكومة انشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. هذا هو جواب لكل شخص يشكك بقدراتنا كبلد ويقول لنا انتم ليس لديكم تيار كهربائي 24/24، ولا تملكون مركز بيانات ولن يكون لديكم مراكز للبيانات على غرار الدول الغنية، كما يقولون لنا ان شبكة الاتصالات لا زالت اقل من المستوى المطلوب. كل هذه الأمور صحيحة، انما جوابنا واضح وهو انه خلال فترة ستة اشهر من الممكن ان يكون لدينا افضل شبكات للاتصالات وخلال سنة ونصف او سنتين يمكن ان يكون عندنا تيار كهربائي وطاقة بشكل أفضل، لكن طاقاتنا البشرية التي يمتلكها لبنان هي نتاج عشرات السنوات من بناء الانسان".

ختم شحادة: "هذا طموحنا، وبالشراكة مع شركات على غرار "هواوي" وبقدرات شبابنا وطلابنا، أثق ان المسألة ليست صعبة جدا، سوف ننجح في بناء جمهورية رقمية نفتخر بها جميعا. وآمل انه في العام 2026 وبدعم من كل الجامعات و"هواوي" نصل إلى المراكز الاولى في كل فئات المسابقة".

من جهته، مدير "هواوي" – لبنان محمد شرارة، الذي إستهل كلمته بالترحيب براعي الحفل والحضور، شدّد على أن الطلاب والجامعات اللبنانية لطالما أثبتوا قدرات استثنائية، وحققوا أعلى المراكز في هذه المسابقة العالمية المرموقة على الرغم من التحديات الهائلة، مشيراً الى أن "الطلاب الذين شاركوا تمكنوا من احتلال المركز الأول إقليميا في مسابقتين من أصل ثلاث، وهو انجاز فريد من نوعه وغير مسبوق".

كما لفت الى أن إيمان "هواوي" بقدرات الشباب اللبناني نابع من سجلهم التاريخي الحافل بالإنجازات على الصعيد الدولي، إذ يحتلون مناصب قيادية في أكبر الشركات التكنولوجية حول العالم. كذلك، شدّد على أن "هواوي" تواصل جهودها لتنمية مهاراتهم، وهي على قناعة أنهم نواة مستقبل لبنان الرقمي.

وأشار الى أن تأسيس وزارة متخصصة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي هو خطوة تاريخية بكل معنى الكلمة، خصوصاً مع تولي د. شحادة مسؤولية هذه الوزارة الحيوية، وهو الذي يتمتع بسجل حافل من الإنجازات في عالم التكنولوجيا، مضيفاً: "لا شك أن مشروع إطلاق الوزارة الجديدة المعنية بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يُظهر وعياً وطنيا بأهمية التكنولوجيا والتحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي في صياغة مستقبل لبنان".

ختم شرارة: "إننا في "هواوي" ملتزمون بتقديم كل الدعم للبنان في مسيرته نحو التحول الرقمي، والتي تحظى بدعم كامل من العهد الجديد، ونحن على ثقة بقدرة لبنان على استعادة عافيته والانطلاق نحو مستقبل واعد".

وكان قدّم الحفل، الذي إستهل بالنشيد الوطني اللبناني، مسؤولة العلاقات العامة في "هواوي" – لبنان ربى مشيك التي إعتبرت أن "الحدث ليس مجرد مسابقة، بل استثمار حقيقي في العقول الشابة التي ستقود مستقبل لبنان الرقمي"، مشدّدة على أن "في عالم يتسارع فيه التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، تمثل هذه المهارات الشابة الثروة الحقيقية التي ستمكّن لبنان من استعادة دوره الريادي وعافيته في المنطقة".

بعدها، شارك الطلاب ديما عبد الله من جامعة BAU ، رائد دياب من جامعة AUST وميشال حداد من جامعة USEK قصص نجاحاتهم مع الحضور.

ثم وزّع الوزير شحادة وشرارة ونائب المدير العام في "هواوي" لمنطقة المشرق Hao Fei الجوائز على الطلاب الفائزين الذين أثبتوا جدارتهم واحتلوا المراكز الريادية، بالإضافة إلى أساتذتهم الذين كان لهم دور محوري في دعمهم وتوجيههم والإشراف على عملهم. وهم: الدكتورة ماري ريتا حجيج من جامعةUSEK، والدكتور غابي حيدر من جامعةAUST ، المهندس مصطفى البزري من جامعة BAU .

* الطلاب الفائزون بالجائزة الكبرى في المنافسة الإقليمية والجائزة الثانية على المستوى العالمي في مسار السحابةCloud Track : رائد دياب من AUST، رودي مارون من USEK ومريم زعيتر من AUST .

* الطلاب الفائزون بالجائزة الكبرى في المنافسة الإقليمية والجائزة الثالثة على المستوى العالمي في مسار الحوسبةComputing Track: أحمد شهاب الدين من BAU وميشال حداد من USEK وواصف حجازي من BAU.

* الطلاب الفائزون بالجائزة الثالثة في المنافسة الإقليمية في مسار الشبكات Networks Track: أحمد خالد من AUST، ديما عبد الله من BAU وأحمد الفرخ من BAU.

وفي الختام، تمّ إطلاق الدورة الجديدة من مسابقة "هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2025 – 2026" والتي تتضمن ثلاثة مسارات: الأول هو الحوسبة، والثاني هو السحابة والثالث هو الشبكات. للمشاركة في المسابقة:

https://shorturl.at/U1IjS.