المركزية- صدر عن معهد البحوث الصناعية تقرير بأعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر أيلول 2025، جاء فيه:

- البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 4.236 بياناً جمركياً

- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 41 بياناً جمركياً

- البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 1.208 بيانات جمركية

- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 689 بياناً جمركياً

- البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 2.298 بياناً جمركياً

- البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 2.428 بياناً جمركياً

- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 72 بياناً جمركياً

وتوزّعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (1) ، مستحضرات تجميل (9)، أدوات تلحيم (2)، أجهزة ولوازم كهربائية (43)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (8)،

أدوات طبية (3)، منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات (2)، مفروشات (3)، أجهزة طاقة (1).

علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:

- البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج

أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 72 بياناً جمركياً

- البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 0 بيان جمركي