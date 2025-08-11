أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنه "تم تحليل عينات مياه مأخوذة من بركة انان للري ومن الشبكة التابعة لها بتاريخ 5 آب 2025، وذلك بهدف التحقق من مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة لمياه الري".

وأشارت الى أن النتائج أظهرت أن "معظم المؤشرات الكيميائية والفيزيائية والجرثومية للعينة تقع ضمن الحدود المسموح بها وفق المواصفات المطلوبة، مما يجعل المياه مناسبة للاستخدام في الري. إلا أنّ تركيز الفوسفات في العينة بلغ 2.0 ملغ/لتر، وهو قيمة تلامس الحد الأقصى الموصى به في بعض المعايير لمياه الري".

وأوضحت أن "ارتفاع تركيز الفوسفات قد لا يشكّل خطراً مباشراً على النباتات، لكنه يرجح ان يكون السبب وراء نمو الطحالب في بركة انان وتغير لونها ويمكن ان يؤدي الى زيادة الترسبات داخل شبكات الري، ما قد يتسبب في مشاكل انسداد بمرور الوقت".

ونصحت "المزارعين بناءً على القيم المسجّلة، بتجنّب أو تقليل إضافة الأسمدة الفوسفاتية للمزروعات خلال هذه الفترة مع المراقبة، مذكرة بأن "المياه غير صالحة للإستخدام المنزلي وإستخدامات اخرى غير الري".