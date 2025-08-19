أفادت قناة "فوكس نيوز ديجيتال" أن وزارة الخارجية الأميركية ألغت ما يزيد عن 6000 تأشيرة طلابية في عام 2025، وذلك لتجاوز مدة الإقامة القانونية وانتهاك القوانين، بما في ذلك دعم الإرهاب.

وأطلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب مبادرات متعددة لتعزيز إجراءات الهجرة وإلغاء تأشيرات الطلاب الملتحقين بالمؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة.

وعلى سبيل المثال، خضع المحتجون علنًا لدعم فلسطين لتدقيق مشدد. وصرح وزير الخارجية ماركو روبيو في مايو أن الإدارة تراجع وضع تأشيرات الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية قناة "فوكس نيوز ديجيتال" بسحب حوالي 6000 تأشيرة، غالبًا بسبب تجاوز مدة الإقامة القانونية أو مخالفات قانونية، تشمل الاعتداء، والقيادة تحت تأثير الكحول، والسطو، ودعم الإرهاب.

وصرح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية لقناة "فوكس نيوز ديجيتال": "تم إلغاء جميع تأشيرات الطلاب في عهد إدارة ترامب بسبب انتهاك الفرد للقانون أو دعمه للإرهاب أثناء وجوده في الولايات المتحدة". وأضاف: "تم إلغاء حوالي 4000 تأشيرة بسبب انتهاك هؤلاء الزوار للقانون أثناء زيارتهم لبلادنا، بما في ذلك الاعتداء، والقيادة تحت تأثير الكحول".

وتكثف وزارة الخارجية عمليات الفحص والتدقيق في حسابات المتقدمين لتأشيرات الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع توقف المقابلات.

وفقًا لمسؤول بوزارة الخارجية، فإن الطلاب الذين ألغيت تأشيراتهم بسبب الاعتداء - حوالي 800 طالب - واجهوا الاعتقال أو تهمًا ناجمة عنه.

وأوضح المسؤول أن من سُحبت تأشيراتهم لدعمهم الإرهاب - ما بين 200 و300 شخص - انخرطوا في أنشطة مثل جمع التبرعات لحركة حماس، التي صنفتها وزارة الخارجية الأميركية منظمة إرهابية.

وأفادت وزارة الخارجية قناة "فوكس نيوز ديجيتال" أنه إجمالاً، سُحبت حوالي 40 ألف تأشيرة بحلول عام 2025، مقارنة بـ 16 ألف تأشيرة أُلغيت خلال الفترة نفسها في عهد إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية: "حتى لو كانت الإدارة السابقة أقل صرامة، فإنها لا تزال تلغي التأشيرات". وأضاف: "لم يبدأ الأمر في 20 يناير... لذا، فهذا يحدث منذ سنوات".

وصرح السيناتور ماركو روبيو للمشرعين في اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ، المشرفة على الشؤون الخارجية، في 20 مايو: "لا أعلم آخر الإحصائيات، ولكن ربما يتعين علينا القيام بالمزيد. سنواصل إلغاء تأشيرات الأشخاص الموجودين هنا كضيوف ويعطلون مرافق التعليم العالي لدينا".

من ناحية أخرى، عارض الديمقراطيون مساعي إدارة ترامب لإلغاء التأشيرات، مؤكدين أنها انتهاك للإجراءات القانونية الواجبة. وقال السيناتور جيف ميركلي، الديمقراطي عن ولاية أوريغون، لروبيو في 20 مايو: "أعتقد أنه هجوم أساسي على الحرية، لأن الإجراءات القانونية الواجبة هي حارس البوابة الذي يمنع الحكومة من سلب حياة الناس أو حريتهم، والحرية هي ما يحدث عندما تُسحب تأشيرة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".

وتسمح تأشيرة الطالب للمقيمين خارج الولايات المتحدة بالدراسة في البلاد لفترة محددة في مؤسسة أكاديمية. وهي تختلف عن البطاقة الخضراء (Green Card)، التي تسمح للفرد المقيم بالفعل في الولايات المتحدة وغير الحامل للجنسية الأميركية بالبقاء فيها.

وتتوافق هذه الحملة على تأشيرات الطلاب مع العديد من الأوامر التنفيذية التي وقعها الرئيس دونالد ترامب في يناير، والتي تهدف إلى حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيرهم من تهديدات الأمن القومي، إلى جانب مكافحة معاداة السامية بحسب "فوكس نيوز".

ووجه أحد الأوامر التنفيذية لوزارة الخارجية، ووزارة الأمن الداخلي، والمدعي العام، ومدير الاستخبارات الوطنية، إلى "التدقيق والفحص الدقيق، إلى أقصى درجة ممكنة، لجميع الأجانب الراغبين في دخول الولايات المتحدة أو دخولها أو المتواجدين فيها بالفعل، وخاصةً القادمين من مناطق أو دول تُعرف بمخاطر أمنية محددة".

وأمر أمر تنفيذي منفصل وقعه ترامب الولايات المتحدة باستخدام "جميع الأدوات القانونية المتاحة والمناسبة، لمقاضاة مرتكبي أعمال التحرش والعنف المعادية للسامية غير القانونية، أو إبعادهم، أو محاسبتهم بأي شكل آخر".