أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا والقضايا الإنسانية كانت مواضيع اللقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأضاف زيلينسكي خلال اللقاء الموسع بحضور القادة الأوروبيين أنه يمكن مناقشة مسألة الأراضي في الاجتماع الثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من جهته أكد الرئيس الأميركي أن نظيره الروسي وافق خلال قمتهما الأسبوع الماضي على ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق سلام.

وقال ترامب أن الدول الأوروبية ستتحمل جزءا كبيرا من العبء بشأن الضمانات الأوروبية وشدد على أن وقف إطلاق النار الفوري ليس ضروريا لإبرام اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا.

من جهتهم شدد القادة الأوروبيون خلال اجتماعهم مع ترامب وزيلينسكي على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار كأول خطوة للسلام، وأكد المستشار الألماني فيردريك ميرتس على أهمية الضمانات الأمنية لأوكرانيا وأوروبا، كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مشاركة أوروبا في الاجتماع الثلاثي مع ترامب وزيلينسكي وبوتين.

وفي السياق ألمح زيلينسكي إلى استعداده للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع الرئيسين الأميركي والروسي للتفاوض بشأن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأعرب زيلينسكي وترامب عن أملهما في أن تفضي المحادثات الحاسمة اليوم الاثنين في البيت الأبيض إلى محادثات ثلاثية مع بوتين.

وقال ترامب "إذا نجح كل شيء اليوم، فستكون لدينا (محادثات) ثلاثية"، في إشارة إلى المحادثات الثلاثية المحتملة بين زيلينسكي وبوتين وترامب. وأضاف "سنعمل مع روسيا، سنعمل مع أوكرانيا".

وأعرب زيلينسكي أيضا عن انفتاحه على المحادثات الثلاثية وقال "نحن مستعدون لمحادثات ثلاثية كما قال الرئيس... إنها إشارة جيدة بشأن الثلاثية. أعتقد أن هذا أمر جيد للغاية".

وقال ترامب إنه سيتحدث مع بوتين بعد هذه الاجتماعات، وأشار إلى أن الرئيس الروسي "يتوقع مكالمتي عندما ننتهي من هذا الاجتماع" مع زيلينسكي ومجموعة الزعماء الأوروبيين الذين ينتظرون في البيت الأبيض.

ترامب يدعم ضمانات أمنية أوروبية

وأضاف الرئيس الأميركي أن بلاده ستدعم تقديم ضمانات أمنية أوروبية إلى أوكرانيا للمساعدة في إنهاء الحرب مع روسيا. إلا أن ترامب لم يصل إلى حد الالتزام بإرسال قوات أميركية في إطار هذه الضمانات الأمنية، وقال بدلا من ذلك إنه سيكون هناك وجود أمني "مماثل لحلف شمال الأطلسي"، مشيرا إلى أنه سيتم تسوية جميع هذه التفاصيل في اجتماع اليوم مع قادة الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ترامب "إنهم يريدون توفير الحماية وهم يشعرون برغبة شديدة في ذلك وسنقوم بمساعدتهم في ذلك... أعتقد أنه من المهم للغاية إتمام الاتفاق".

وقال الرئيس الأميركي خلال اجتماعه في المكتب البيضاوي مع نظيره الأوكراني ، إنه لا يرى حاجة إلى وقف إطلاق النار في الطريق نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عنه القول "لا أعتقد أنكم بحاجة إلى وقف لإطلاق النار. أحب مفهوم وقف إطلاق النار لسبب واحد، لأنكم ستتوقفون عن قتل الناس على الفور".

وتابع "لكن يمكننا أن نعمل على التوصل إلى اتفاق حيث نعمل على اتفاق سلام بينما هم يقاتلون".

وأضاف ترامب: "أتمنى أن يتوقفوا. أود أن يتوقفوا، ولكن من الناحية الإستراتيجية، يمكن ألا يكون هذا لصالح أحد الجانبين أو الآخر". وقال ترامب إنه يريد تجاوز وقف إطلاق النار والسعي مباشرة إلى اتفاق سلام شامل – وهو موقف يتوافق مع ما تطالب به موسكو. لكن كييف تخشى من أن ذلك قد ينطوي على عواقب كارثية لأنه سيسمح لموسكو بمواصلة كسب الأراضي أثناء إجراء المفاوضات.

وبينما كان زيلينسكي يجيب على سؤال بشأن صعوبة إجراء انتخابات خلال حرب أوكرانيا مع روسيا، بدا أن ترامب يفترض مازحا أن وجود ظروف مماثلة يمكن أن يسمح له بالبقاء في السلطة في الولايات المتحدة بعد انتهاء فترة ولايته الحالية.

وقال ترامب "لذا دعوني أقول فقط بعد ثلاث سنوات ونصف من الآن، أن تعني أنه، إذا كنا في حرب مع شخص ما (دولة ما)، فلن يتم إجراء انتخابات، أتساءل ماذا ستقول الأخبار المزيفة".

وأشار زيلينسكي إلى صعوبات إمكانية إجراء انتخابات في زمن الحرب، قائلا إنه سيكون هناك حاجة إلى "هدنة" للقيام بذلك بأمان. وأضاف "يمكننا تحقيق الأمن. نحن بحاجة... إلى هدنة، نعم، في كل مكان في ساحة المعركة في السماء والبحر، لتمكين الناس من إجراء انتخابات ديمقراطية قانونية مفتوحة".

ماكرون: أوروبا يجب أن تشارك في إيجاد مخرج

من جهته رحب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بفكرة عقد اجتماع ثلاثي يضم قادة روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا لتسوية الأزمة الأوكرانية، لكنه يرى ضرورة عقد اجتماع رباعي مع أوروبا أيضاً.

قال ماكرون خلال اجتماع القادة الأوروبيين مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي في واشنطن: "فكرة عقد اجتماع ثلاثي مهمة للغاية، لأنها السبيل الوحيد لحل المشكلة. وبالمناسبة، أعتقد أنه كخطوة تالية، سنحتاج على الأرجح إلى اجتماع رباعي، لأننا عندما نتحدث عن الضمانات الأمنية، فإننا نتحدث عن أمن القارة الأوروبية بأكملها".

وعقد ترامب اليوم اجتماعاً مع زيلينسكي، كما استقبل قادة أوروبيين. إذ وصل إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي، كل من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، والمستشار الألماني، فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف الناتو، مارك روته.

وأكد ترامب في اليوم السابق أن البيت الأبيض سيستقبل هذا العدد الكبير من قادة الدول الأوروبية لأول مرة في تاريخه.

وجاء الاجتماع بعد أيام من استضافة ترامب لبوتين في ألاسكا الأسبوع الماضي.