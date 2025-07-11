تتواصل المسجدات بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، حيث عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الخميس، عن أمله في إبرام اتفاقٍ خلال أيامٍ قليلة.

وخلال مقابلةٍ مع قناة "نيوز ماكس"، أكد رئيسُ الوزراء الإسرائيلي أن هدفَه هو إطلاقُ سراح المزيد من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.

قبل ذلك، رهن نتنياهو وقف الحرب بشكلٍ دائم في غزة بتحقيقِ شروطٍ أساسية، أبرزُها نزعُ السلاحِ في القطاعِ بالكامل، وإنهاءُ أيِ وجودٍ عسكري أو حكومي لحماس.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي من أنه إذا لم تتحقق الشروط عبر المفاوضات فستُفرض بالقوة، على حد قوله.

من جانبها، قالت حركةُ حماس إنها تواصلُ التفاوضَ بشكل إيجابي ومسؤول في المفاوضات الجارية.

واتهمت الحركة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالمراوغة ووضعِ العراقيل، مشيرةً إلى أنه رفض عرضاً تضمن التوصل إلى صفقةٍ متكاملة.

واعتبرت حماس أن تصريحات نتنياهو الأخيرة، التي أبلغ فيها عائلات الأسرى بعدم إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل، دليل على نواياه السيئة ومحاولاته المتعمّدة لإفشال جهود الاتفاق، وفق حركة حماس.

وميدانيا في قطاعِ غزة، أفادت مصادرُ طبية بمقتلِ 125 فلسطينيا خلال الساعات الماضية من أمس الخميس، جراء الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي المتواصل على مناطق متفرّقة من القطاع.

وأفاد شهود عيان في دير البلح أنّ مسيّرةً إسرائيلية استهدفت 17 فلسطينياً، جميعُهم من النساء والأطفال، أثناءَ محاولتِهم الوصول إلى نقطة توزيع مساعدات غذائية تديرها مؤسسةُ غزة الإنسانية.

وهاجمت حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2023، مما أسفر وفقا للإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل حوالي 1200 شخص واقتياد واحتجاز 251 في غزة.

وأدى الهجوم الذي أطلقته إسرائيل على غزة ردا على ذلك إلى مقتل أكثر من 57 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في غزة. كما تسبب في تدمير مساحات شاسعة من القطاع.

ومنذ اندلاع القتال، كان هناك وقفان لإطلاق النار بين الجانبين أحدهما في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 والآخر في يناير (كانون الثاني) 2025.