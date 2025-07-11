أثارت تغريدة غامضة للموساد الإسرائيلي على حسابه الفارسي بمنصة "إكس"، الجدل خلال الساعات الأخيرة، لاحتوائها على أرقام غامضة دون تفسير أو تعليق، وفق ما أشارت عدة وسائل ومنصات اسرائيلية.

وتأتي تغريدة الأرقام الغامضة للموساد على خلفية الحرب الخفية بين إسرائيل وإيران، ولذلك تتصدر عناوين الأخبار في تل أبيب.

ونشرت وكالة الاستخبارات الإسرائيلية، التي شاركت في عدة عمليات على الأراضي الإيرانية، رسالة غامضة باللغة الفارسية على حسابها بمنصة "إكس"، تتضمن قائمة الأرقام التالية: 12.102.290.590.652.

وأثارت هذه التغريدة ضجة على الإنترنت، وحاول العديد من المستخدمين فهم معنى الكلمات.

موقع جغرافي

ووفق صحيفة "معاريف"، حاول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالاسرائيلية، فك رموز هذه الأرقام، متصورين أنها إحداثيات موقع جغرافي، بينما تشير تعليقات أخرى إلى أن هذه الأرقام تقصد آيات قرآنية معينة، ولم تُعلّق الموساد على هذه الأمور بعد.

ووفق التقرير الاسرائيلي، هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الموساد حسابه الفارسي على "إكس" بهذه الطريقة. فقبل بضعة أسابيع، نشرت المخابرات الإسرائيلية التغريدة التالية: "كنا نتوقع هذا، ولكن ليس إلى هذا الحد! مئات من جنود وضباط الحرس الثوري، الذين سئموا من النظام الإيراني يتواصلون معنا. نعدكم بالتواصل معكم، يرجى الصبر".

تدمير المعنويات

وبحسب "معاريف"، تُمثل هذه التغريدة نهج جهاز الاستخبارات الإسرائيلي المثير والمتطور باستخدام الأدوات الرقمية ليس فقط لجمع المعلومات، بل أيضًا لتدمير معنويات العدو من خلال الغموض والسخرية.

وإلى جانب الضربات الجوية المكثفة التي شنّها سلاح الجو الإسرائيلي، قاد الموساد، بالتعاون الاستخباراتي والعملياتي والتكنولوجي مع الجيش الإسرائيلي والصناعات الدفاعية، سلسلة عمليات سرية لمكافحة ما يسميه الإرهاب في قلب إيران.

وعمل الموساد في قلب طهران وفي جميع أنحاء إيران بسرية تامة وتحت أنظار أجهزة الأمن والمخابرات الإيرانية، وفق التقرير الاسرائيلي.

المصدر: Ermnews