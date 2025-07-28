Jul 28, 2025 1:26 PMClock
اقتصاد
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تعديل مواعيد بعض رحلات الـ"ميدل إيست"

المركزية- عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 21 تموز 2025 حول تعديل مواعيد رحلات شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية "ميدل إيست" حتى الجمعة 30 تموز 2025، أعلنت الشركة أنه لأسباب تشغيلية، سيتم تعديل مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من اسطنبول والقاهرة ولارنكا وجدة وأبو ظبي للفترة الممتدة بين 29 و31 تموز2025 . يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للجداول التالية:

1- الرحلات المعدلة الثلاثاء 29 تموز 2025:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الرحلة

07:00

08:25

اسطنبول

بيروت

ME 265

تبكير موعد الرحلة

09:55

11:20

بيروت

اسطنبول

ME266

تأخير موعد الرحلة

11:35

07:45

القاهرة

بيروت

ME 304

تأخير موعد الرحلة

13:55

10:05

بيروت

القاهرة

ME 305

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    

2- الرحلات المعدلة ليوم الأربعاء 30 تموز 2025:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الرحلة

06:00

08:25

لارنكا

بيروت

ME 271

تبكير موعد الرحلة

07:30

09:55

بيروت

لارنكا

ME 272

تبكير موعد الرحلة

06:25

08:25

اسطنبول

بيروت

ME 265

تبكير موعد الرحلة

09:20

11:20

بيروت

اسطنبول

ME 266

تأخير موعد الرحلة

21:15

08:55

جدة

بيروت

ME 364

تأخير موعد الرحلة

00:45 (+1)

12:25

بيروت

جدة

ME 365

تأخير موعد الرحلة

18:00

15:25

ابو ظبي

بيروت

ME 418

تأخير موعد الرحلة

23:10

20:35

بيروت

ابو ظبي

ME 419

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة      +1: الاقلاع من جدة فجر يوم 31 تموز 2025

3- الرحلات المعدلة ليوم الخميس 31 تموز 2025:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الرحلة

06:25

08:25

اسطنبول

بيروت

ME 265

تبكير موعد الرحلة

09:20

11:20

بيروت

اسطنبول

ME 266

تأخير موعد الرحلة

12:15

11:40

اسطنبول

بيروت

ME 263

تأخير موعد الرحلة

15:10

14:35

بيروت

اسطنبول

ME 264

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة     

يرجى من المسافرين الكرام أخذ العلم.

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