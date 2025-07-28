المركزية- عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 21 تموز 2025 حول تعديل مواعيد رحلات شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية "ميدل إيست" حتى الجمعة 30 تموز 2025، أعلنت الشركة أنه لأسباب تشغيلية، سيتم تعديل مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من اسطنبول والقاهرة ولارنكا وجدة وأبو ظبي للفترة الممتدة بين 29 و31 تموز2025 . يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للجداول التالية:
1- الرحلات المعدلة الثلاثاء 29 تموز 2025:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الرحلة
|
07:00
|
08:25
|
اسطنبول
|
بيروت
|
ME 265
|
تبكير موعد الرحلة
|
09:55
|
11:20
|
بيروت
|
اسطنبول
|
ME266
|
تأخير موعد الرحلة
|
11:35
|
07:45
|
القاهرة
|
بيروت
|
ME 304
|
تأخير موعد الرحلة
|
13:55
|
10:05
|
بيروت
|
القاهرة
|
ME 305
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
2- الرحلات المعدلة ليوم الأربعاء 30 تموز 2025:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الرحلة
|
06:00
|
08:25
|
لارنكا
|
بيروت
|
ME 271
|
تبكير موعد الرحلة
|
07:30
|
09:55
|
بيروت
|
لارنكا
|
ME 272
|
تبكير موعد الرحلة
|
06:25
|
08:25
|
اسطنبول
|
بيروت
|
ME 265
|
تبكير موعد الرحلة
|
09:20
|
11:20
|
بيروت
|
اسطنبول
|
ME 266
|
تأخير موعد الرحلة
|
21:15
|
08:55
|
جدة
|
بيروت
|
ME 364
|
تأخير موعد الرحلة
|
00:45 (+1)
|
12:25
|
بيروت
|
جدة
|
ME 365
|
تأخير موعد الرحلة
|
18:00
|
15:25
|
ابو ظبي
|
بيروت
|
ME 418
|
تأخير موعد الرحلة
|
23:10
|
20:35
|
بيروت
|
ابو ظبي
|
ME 419
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة +1: الاقلاع من جدة فجر يوم 31 تموز 2025
3- الرحلات المعدلة ليوم الخميس 31 تموز 2025:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الرحلة
|
06:25
|
08:25
|
اسطنبول
|
بيروت
|
ME 265
|
تبكير موعد الرحلة
|
09:20
|
11:20
|
بيروت
|
اسطنبول
|
ME 266
|
تأخير موعد الرحلة
|
12:15
|
11:40
|
اسطنبول
|
بيروت
|
ME 263
|
تأخير موعد الرحلة
|
15:10
|
14:35
|
بيروت
|
اسطنبول
|
ME 264
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
يرجى من المسافرين الكرام أخذ العلم.