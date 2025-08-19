المركزية- أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية "ميدل إيست" أنه لأسباب تشغيلية، سيتم:
إلغاء رحلة العودة من الكويت الى بيروت المجدولة ليوم السبت في 23 آب 2025 تحت رقم ME403 (موعد اقلاعها كان 21:15) بحيث سيتم تحويل الركاب الى الرحلةME407 التي ستقلع من الكويت عند الساعة 20:20 مساء يوم السبت في 23 آب 2025.
تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من باريس، نيس، فرانكفورت، ميلانو، روما، اثينا، اسطنبول، لارنكا، دبي، أبوظبي، الرياض، جدة، الدمام، الكويت، الدوحة، بغداد، والنجف للفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 آب 2025 ولغاية يوم الأثنين 25 آب 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للتالي:
الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 22 آب 2025:
|
رقم الرحلة
|
من
|
الى
|
توقيت الاقلاع السابق
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
الحالة
|
ME231
|
بيروت
|
روما
|
07:20
|
06:00
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME232
|
روما
|
بيروت
|
10:55
|
09:35
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME424
|
بيروت
|
الرياض
|
08:30
|
06:15
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME425
|
الرياض
|
بيروت
|
11:50
|
09:35
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME265
|
بيروت
|
اسطنبول
|
08:25
|
07:00
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME266
|
اسطنبول
|
بيروت
|
11:20
|
09:55
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME326
|
بيروت
|
النجف
|
17:30
|
15:30
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME327
|
النجف
|
بيروت
|
20:10
|
18:10
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME322
|
بيروت
|
بغداد
|
15:55
|
17:25
|
تأخير موعد الاقلاع
|
ME323
|
بغداد
|
بيروت
|
18:25
|
19:55
|
تأخير موعد الاقلاع
|
ME418
|
بيروت
|
أبوظبي
|
15:25
|
21:00
|
تأخير موعد الاقلاع
|
ME419
|
أبوظبي
|
بيروت
|
20:35
|
02:10 (+1)
|
تأخير موعد الاقلاع
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة (+1) الاقلاع من أبو ظبي فجر السبت 23 آب 2025
المعدلة ليوم السبت 23 آب 2025
|
رقم الرحلة
|
من
|
الى
|
توقيت الاقلاع السابق
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
الحالة
|
ME235
|
بيروت
|
ميلانو
|
07:15
|
05:30
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME236
|
ميلانو
|
بيروت
|
11:10
|
09:25
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME265
|
بيروت
|
اسطنبول
|
08:25
|
07:00
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME266
|
اسطنبول
|
بيروت
|
11:20
|
09:55
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME217
|
بيروت
|
فرانكفورت
|
07:20
|
07:10
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME218
|
فرانكفورت
|
بيروت
|
12:00
|
11:25
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME364
|
بيروت
|
جدة
|
08:55
|
08:00
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME365
|
جدة
|
بيروت
|
12:25
|
11:30
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME229
|
بيروت
|
باريس
|
13:00
|
15:30
|
تأخير موعد الاقلاع
|
ME230
|
باريس
|
بيروت
|
18:10
|
20:40
|
تأخير موعد الاقلاع
|
ME418
|
بيروت
|
أبوظبي
|
15:25
|
15:55
|
تأخير موعد الاقلاع
|
ME419
|
أبوظبي
|
بيروت
|
22:00
|
21:05
|
تأخير موعد الاقلاع
|
ME322
|
بيروت
|
بغداد
|
15:55
|
17:25
|
تأخير موعد الاقلاع
|
ME323
|
بغداد
|
بيروت
|
18:25
|
19:55
|
تأخير موعد الاقلاع
|
ME368
|
بيروت
|
جدة
|
17:45
|
18:30
|
تأخير موعد الاقلاع
|
ME369
|
جدة
|
بيروت
|
21:15
|
22:00
|
تأخير موعد الاقلاع
|
ME442
|
بيروت
|
الدمام
|
17:35
|
21:15
|
تأخير موعد الاقلاع
|
ME443
|
الدمام
|
بيروت
|
20:55
|
00:35 (+1)
|
تأخير موعد الاقلاع
|
ME402
|
بيروت
|
الكويت
|
18:00
|
22:00
|
تأخير موعد الاقلاع
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
(+1) الاقلاع من الدمام فجر الأحد الموافق في 24 آب 2025
الرحلات المعدلة ليوم الاحد 24 آب 2025:
|
رقم الرحلة
|
من
|
الى
|
توقيت الاقلاع السابق
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
الحالة
|
ME271
|
بيروت
|
لارنكا
|
08:25
|
06:00
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME272
|
لارنكا
|
بيروت
|
09:55
|
07:25
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME364
|
بيروت
|
جدة
|
08:55
|
06:00
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME365
|
جدة
|
بيروت
|
12:25
|
09:30
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME235
|
بيروت
|
ميلانو
|
18:00
|
16:00
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME236
|
ميلانو
|
بيروت
|
21:55
|
19:55
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME436
|
بيروت
|
الدوحة
|
15:15
|
18:00
|
تأخير موعد الاقلاع
|
ME437
|
الدوحة
|
بيروت
|
19:00
|
21:45
|
تأخير موعد الاقلاع
|
ME253
|
بيروت
|
اثينا
|
18:05
|
18:45
|
تأخير موعد الاقلاع
|
ME254
|
اثينا
|
بيروت
|
21:00
|
21:40
|
تأخير موعد الاقلاع
|
ME422
|
بيروت
|
الرياض
|
17:50
|
20:00
|
تأخير موعد الاقلاع
|
ME423
|
الرياض
|
بيروت
|
21:10
|
23:20
|
تأخير موعد الاقلاع
|
ME267
|
بيروت
|
اسطنبول
|
17:35
|
21:00
|
تأخير موعد الاقلاع
|
ME268
|
اسطنبول
|
بيروت
|
20:30
|
23:55
|
تأخير موعد الاقلاع
|
ME406
|
بيروت
|
الكويت
|
17:05
|
21:00
|
تأخير موعد الاقلاع
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
الرحلات المعدلة ليوم الاثنين 25 آب 2025:
|
رقم الرحلة
|
من
|
الى
|
توقيت الاقلاع السابق
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
الحالة
|
ME271
|
بيروت
|
لارنكا
|
08:25
|
06:00
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME272
|
لارنكا
|
بيروت
|
09:55
|
07:25
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME265
|
بيروت
|
اسطنبول
|
08:25
|
07:00
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME266
|
اسطنبول
|
بيروت
|
11:20
|
09:55
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME223
|
بيروت
|
نيس
|
15:00
|
18:00
|
تأخير موعد الاقلاع
|
ME224
|
نيس
|
بيروت
|
19:00
|
22:00
|
تأخير موعد الاقلاع
|
ME1430
|
بيروت
|
دبي
|
12:40
|
21:30
|
تأخير موعد الاقلاع
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.