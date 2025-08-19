المركزية- أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية "ميدل إيست" أنه لأسباب تشغيلية، سيتم:

إلغاء رحلة العودة من الكويت الى بيروت المجدولة ليوم السبت في 23 آب 2025 تحت رقم ME403 (موعد اقلاعها كان 21:15) بحيث سيتم تحويل الركاب الى الرحلةME407 التي ستقلع من الكويت عند الساعة 20:20 مساء يوم السبت في 23 آب 2025.



تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من باريس، نيس، فرانكفورت، ميلانو، روما، اثينا، اسطنبول، لارنكا، دبي، أبوظبي، الرياض، جدة، الدمام، الكويت، الدوحة، بغداد، والنجف للفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 آب 2025 ولغاية يوم الأثنين 25 آب 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للتالي:



الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 22 آب 2025:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة ME231 بيروت روما 07:20 06:00 تبكير موعد الاقلاع ME232 روما بيروت 10:55 09:35 تبكير موعد الاقلاع ME424 بيروت الرياض 08:30 06:15 تبكير موعد الاقلاع ME425 الرياض بيروت 11:50 09:35 تبكير موعد الاقلاع ME265 بيروت اسطنبول 08:25 07:00 تبكير موعد الاقلاع ME266 اسطنبول بيروت 11:20 09:55 تبكير موعد الاقلاع ME326 بيروت النجف 17:30 15:30 تبكير موعد الاقلاع ME327 النجف بيروت 20:10 18:10 تبكير موعد الاقلاع ME322 بيروت بغداد 15:55 17:25 تأخير موعد الاقلاع ME323 بغداد بيروت 18:25 19:55 تأخير موعد الاقلاع ME418 بيروت أبوظبي 15:25 21:00 تأخير موعد الاقلاع ME419 أبوظبي بيروت 20:35 02:10 (+1) تأخير موعد الاقلاع

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة (+1) الاقلاع من أبو ظبي فجر السبت 23 آب 2025

المعدلة ليوم السبت 23 آب 2025

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة ME235 بيروت ميلانو 07:15 05:30 تبكير موعد الاقلاع ME236 ميلانو بيروت 11:10 09:25 تبكير موعد الاقلاع ME265 بيروت اسطنبول 08:25 07:00 تبكير موعد الاقلاع ME266 اسطنبول بيروت 11:20 09:55 تبكير موعد الاقلاع ME217 بيروت فرانكفورت 07:20 07:10 تبكير موعد الاقلاع ME218 فرانكفورت بيروت 12:00 11:25 تبكير موعد الاقلاع ME364 بيروت جدة 08:55 08:00 تبكير موعد الاقلاع ME365 جدة بيروت 12:25 11:30 تبكير موعد الاقلاع ME229 بيروت باريس 13:00 15:30 تأخير موعد الاقلاع ME230 باريس بيروت 18:10 20:40 تأخير موعد الاقلاع ME418 بيروت أبوظبي 15:25 15:55 تأخير موعد الاقلاع ME419 أبوظبي بيروت 22:00 21:05 تأخير موعد الاقلاع ME322 بيروت بغداد 15:55 17:25 تأخير موعد الاقلاع ME323 بغداد بيروت 18:25 19:55 تأخير موعد الاقلاع ME368 بيروت جدة 17:45 18:30 تأخير موعد الاقلاع ME369 جدة بيروت 21:15 22:00 تأخير موعد الاقلاع ME442 بيروت الدمام 17:35 21:15 تأخير موعد الاقلاع ME443 الدمام بيروت 20:55 00:35 (+1) تأخير موعد الاقلاع ME402 بيروت الكويت 18:00 22:00 تأخير موعد الاقلاع

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

(+1) الاقلاع من الدمام فجر الأحد الموافق في 24 آب 2025

الرحلات المعدلة ليوم الاحد 24 آب 2025:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة ME271 بيروت لارنكا 08:25 06:00 تبكير موعد الاقلاع ME272 لارنكا بيروت 09:55 07:25 تبكير موعد الاقلاع ME364 بيروت جدة 08:55 06:00 تبكير موعد الاقلاع ME365 جدة بيروت 12:25 09:30 تبكير موعد الاقلاع ME235 بيروت ميلانو 18:00 16:00 تبكير موعد الاقلاع ME236 ميلانو بيروت 21:55 19:55 تبكير موعد الاقلاع ME436 بيروت الدوحة 15:15 18:00 تأخير موعد الاقلاع ME437 الدوحة بيروت 19:00 21:45 تأخير موعد الاقلاع ME253 بيروت اثينا 18:05 18:45 تأخير موعد الاقلاع ME254 اثينا بيروت 21:00 21:40 تأخير موعد الاقلاع ME422 بيروت الرياض 17:50 20:00 تأخير موعد الاقلاع ME423 الرياض بيروت 21:10 23:20 تأخير موعد الاقلاع ME267 بيروت اسطنبول 17:35 21:00 تأخير موعد الاقلاع ME268 اسطنبول بيروت 20:30 23:55 تأخير موعد الاقلاع ME406 بيروت الكويت 17:05 21:00 تأخير موعد الاقلاع

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

الرحلات المعدلة ليوم الاثنين 25 آب 2025:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة ME271 بيروت لارنكا 08:25 06:00 تبكير موعد الاقلاع ME272 لارنكا بيروت 09:55 07:25 تبكير موعد الاقلاع ME265 بيروت اسطنبول 08:25 07:00 تبكير موعد الاقلاع ME266 اسطنبول بيروت 11:20 09:55 تبكير موعد الاقلاع ME223 بيروت نيس 15:00 18:00 تأخير موعد الاقلاع ME224 نيس بيروت 19:00 22:00 تأخير موعد الاقلاع ME1430 بيروت دبي 12:40 21:30 تأخير موعد الاقلاع

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.