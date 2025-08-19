Aug 19, 2025 3:19 PMClock
اقتصاد
تعديل مواعيد بعض رحلات الـ"ميدل إيست" من 22 آب إلى 25 منه

المركزية- أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية "ميدل إيست" أنه لأسباب تشغيلية، سيتم:

إلغاء رحلة العودة من الكويت الى بيروت المجدولة ليوم السبت في 23 آب 2025 تحت رقم ME403 (موعد اقلاعها كان 21:15) بحيث سيتم تحويل الركاب الى الرحلةME407  التي ستقلع من الكويت عند الساعة 20:20 مساء يوم السبت في 23 آب 2025.
 

تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من باريس، نيس، فرانكفورت، ميلانو، روما، اثينا، اسطنبول، لارنكا، دبي، أبوظبي، الرياض، جدة، الدمام، الكويت، الدوحة، بغداد، والنجف للفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 آب 2025 ولغاية يوم الأثنين 25 آب 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للتالي:


الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 22 آب 2025:

رقم الرحلة

من

الى

توقيت الاقلاع السابق

توقيت الاقلاع المعدل

الحالة

ME231

بيروت

روما

07:20

06:00

تبكير موعد الاقلاع

ME232

روما

بيروت

10:55

09:35

تبكير موعد الاقلاع

ME424

بيروت

الرياض

08:30

06:15

تبكير موعد الاقلاع

ME425

الرياض

بيروت

11:50

09:35

تبكير موعد الاقلاع

ME265

بيروت

اسطنبول

08:25

07:00

تبكير موعد الاقلاع

ME266

اسطنبول

بيروت

11:20

09:55

تبكير موعد الاقلاع

ME326

بيروت

النجف

17:30

15:30

تبكير موعد الاقلاع

ME327

النجف

بيروت

20:10

18:10

تبكير موعد الاقلاع

ME322

بيروت

بغداد

15:55

17:25

تأخير موعد الاقلاع

ME323

بغداد

بيروت

18:25

19:55

تأخير موعد الاقلاع

ME418

بيروت

أبوظبي

15:25

21:00

تأخير موعد الاقلاع

ME419

أبوظبي

بيروت

20:35

02:10 (+1)

تأخير موعد الاقلاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة     (+1) الاقلاع من أبو ظبي فجر السبت 23 آب 2025

المعدلة ليوم السبت 23 آب 2025

 

رقم الرحلة

من

الى

توقيت الاقلاع السابق

توقيت الاقلاع المعدل

الحالة

ME235

بيروت

ميلانو

07:15

05:30

تبكير موعد الاقلاع

ME236

ميلانو

بيروت

11:10

09:25

تبكير موعد الاقلاع

ME265

بيروت

اسطنبول

08:25

07:00

تبكير موعد الاقلاع

ME266

اسطنبول

بيروت

11:20

09:55

تبكير موعد الاقلاع

ME217

بيروت

فرانكفورت

07:20

07:10

تبكير موعد الاقلاع

ME218

فرانكفورت

بيروت

12:00

11:25

تبكير موعد الاقلاع

ME364

بيروت

جدة

08:55

08:00

تبكير موعد الاقلاع

ME365

جدة

بيروت

12:25

11:30

تبكير موعد الاقلاع

ME229

بيروت

باريس

13:00

15:30

تأخير موعد الاقلاع

ME230

باريس

بيروت

18:10

20:40

تأخير موعد الاقلاع

ME418

بيروت

أبوظبي

15:25

15:55

تأخير موعد الاقلاع

ME419

أبوظبي

بيروت

22:00

21:05

تأخير موعد الاقلاع

ME322

بيروت

بغداد

15:55

17:25

تأخير موعد الاقلاع

ME323

بغداد

بيروت

18:25

19:55

تأخير موعد الاقلاع

ME368

بيروت

جدة

17:45

18:30

تأخير موعد الاقلاع

ME369

جدة

بيروت

21:15

22:00

تأخير موعد الاقلاع

ME442

بيروت

الدمام

17:35

21:15

تأخير موعد الاقلاع

ME443

الدمام

بيروت

20:55

00:35 (+1)

تأخير موعد الاقلاع

ME402

بيروت

الكويت

18:00

22:00

تأخير موعد الاقلاع

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (+1) الاقلاع من الدمام فجر الأحد الموافق في 24 آب 2025

الرحلات المعدلة ليوم الاحد 24 آب 2025:

رقم الرحلة

من

الى

توقيت الاقلاع السابق

توقيت الاقلاع المعدل

الحالة

ME271

بيروت

لارنكا

08:25

06:00

تبكير موعد الاقلاع

ME272

لارنكا

بيروت

09:55

07:25

تبكير موعد الاقلاع

ME364

بيروت

جدة

08:55

06:00

تبكير موعد الاقلاع

ME365

جدة

بيروت

12:25

09:30

تبكير موعد الاقلاع

ME235

بيروت

ميلانو

18:00

16:00

تبكير موعد الاقلاع

ME236

ميلانو

بيروت

21:55

19:55

تبكير موعد الاقلاع

ME436

بيروت

الدوحة

15:15

18:00

تأخير موعد الاقلاع

ME437

الدوحة

بيروت

19:00

21:45

تأخير موعد الاقلاع

ME253

بيروت

اثينا

18:05

18:45

تأخير موعد الاقلاع

ME254

اثينا

بيروت

21:00

21:40

تأخير موعد الاقلاع

ME422

بيروت

الرياض

17:50

20:00

تأخير موعد الاقلاع

ME423

الرياض

بيروت

21:10

23:20

تأخير موعد الاقلاع

ME267

بيروت

اسطنبول

17:35

21:00

تأخير موعد الاقلاع

ME268

اسطنبول

بيروت

20:30

23:55

تأخير موعد الاقلاع

ME406

بيروت

الكويت

17:05

21:00

تأخير موعد الاقلاع

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

الرحلات المعدلة ليوم الاثنين 25 آب 2025:

رقم الرحلة

من

الى

توقيت الاقلاع السابق

توقيت الاقلاع المعدل

الحالة

ME271

بيروت

لارنكا

08:25

06:00

تبكير موعد الاقلاع

ME272

لارنكا

بيروت

09:55

07:25

تبكير موعد الاقلاع

ME265

بيروت

اسطنبول

08:25

07:00

تبكير موعد الاقلاع

ME266

اسطنبول

بيروت

11:20

09:55

تبكير موعد الاقلاع

ME223

بيروت

نيس

15:00

18:00

تأخير موعد الاقلاع

ME224

نيس

بيروت

19:00

22:00

تأخير موعد الاقلاع

ME1430

بيروت

دبي

12:40

21:30

تأخير موعد الاقلاع

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.

 

 

