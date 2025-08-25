المركزية- أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أنه لأسباب تشغيلية، سيتم تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من: باريس، نيس، اسطنبول، أبوظبي، دبي، بغداد، الكويت والرياض ليوم الجمعة 29 آب 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للتالي:

الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 29 آب 2025:

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة ME 431 دبي بيروت 02:15 04:15 تأخير موعد الأقلاع ME 265 بيروت اسطنبول 08:25 07:00 تبكير موعد الاقلاع ME 266 اسطنبول بيروت 11:20 09:55 تبكير موعد الاقلاع ME 229 بيروت باريس 13:00 15:30 تأخير موعد الأقلاع ME 230 باريس بيروت 18:10 20:40 تأخير موعد الأقلاع ME 223 بيروت نيس 15:00 15:55 تأخير موعد الأقلاع ME 224 نيس بيروت 19:00 19:55 تأخير موعد الأقلاع ME 418 بيروت أبو ظبي 15:25 16:45 تأخير موعد الأقلاع ME 419 أبو ظبي بيروت 20:35 21:55 تأخير موعد الأقلاع ME 322 بيروت بغداد 15:55 17:55 تأخير موعد الأقلاع ME 323 بغداد بيروت 18:25 20:25 تأخير موعد الأقلاع ME 422 بيروت الرياض 17:50 20:35 تأخير موعد الأقلاع ME 423 الرياض بيروت 21:10 23:55 تأخير موعد الأقلاع ME 267 بيروت اسطنبول 17:35 21:00 تأخير موعد الأقلاع ME 268 اسطنبول بيروت 20:30 23:55 تأخير موعد الأقلاع ME 406 بيروت الكويت 16:30 21:30 تأخير موعد الأقلاع

يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.

