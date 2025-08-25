2:24 PMClock
تعديل مواعيد بعض رحلات الـ"ميدل إيست" الجمعة

المركزية- أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أنه لأسباب تشغيلية، سيتم تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من: باريس، نيس، اسطنبول، أبوظبي، دبي، بغداد، الكويت والرياض ليوم الجمعة 29 آب 2025.  يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للتالي:

الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 29 آب 2025:

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة 

رقم الرحلة

من

الى

توقيت الاقلاع السابق

توقيت الاقلاع المعدل

الحالة

ME 431

دبي

بيروت

02:15

04:15

تأخير موعد الأقلاع

ME 265

بيروت

اسطنبول

08:25

07:00

تبكير موعد الاقلاع

ME 266

اسطنبول

بيروت

11:20

09:55

تبكير موعد الاقلاع

ME 229

بيروت

باريس

13:00

15:30

تأخير موعد الأقلاع

ME 230

باريس

بيروت

18:10

20:40

تأخير موعد الأقلاع

ME 223

بيروت

نيس

15:00

15:55

تأخير موعد الأقلاع

ME 224

نيس

بيروت

19:00

19:55

تأخير موعد الأقلاع

ME 418

بيروت

أبو ظبي

15:25

16:45

تأخير موعد الأقلاع

ME 419

أبو ظبي

بيروت

20:35

21:55

تأخير موعد الأقلاع

ME 322

بيروت

بغداد

15:55

17:55

تأخير موعد الأقلاع

ME 323

بغداد

بيروت

18:25

20:25

تأخير موعد الأقلاع

ME 422

بيروت

الرياض

17:50

20:35

تأخير موعد الأقلاع

ME 423

الرياض

بيروت

21:10

23:55

تأخير موعد الأقلاع

ME 267

بيروت

اسطنبول

17:35

21:00

تأخير موعد الأقلاع

ME 268

اسطنبول

بيروت

20:30

23:55

تأخير موعد الأقلاع

ME 406

بيروت

الكويت

16:30

21:30

تأخير موعد الأقلاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.
 

