المركزية- أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أنه لأسباب تشغيلية، سيتم تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من: باريس، نيس، اسطنبول، أبوظبي، دبي، بغداد، الكويت والرياض ليوم الجمعة 29 آب 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للتالي:
الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 29 آب 2025:
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
|
رقم الرحلة
|
من
|
الى
|
توقيت الاقلاع السابق
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
الحالة
|
ME 431
|
دبي
|
بيروت
|
02:15
|
04:15
|
تأخير موعد الأقلاع
|
ME 265
|
بيروت
|
اسطنبول
|
08:25
|
07:00
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME 266
|
اسطنبول
|
بيروت
|
11:20
|
09:55
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME 229
|
بيروت
|
باريس
|
13:00
|
15:30
|
تأخير موعد الأقلاع
|
ME 230
|
باريس
|
بيروت
|
18:10
|
20:40
|
تأخير موعد الأقلاع
|
ME 223
|
بيروت
|
نيس
|
15:00
|
15:55
|
تأخير موعد الأقلاع
|
ME 224
|
نيس
|
بيروت
|
19:00
|
19:55
|
تأخير موعد الأقلاع
|
ME 418
|
بيروت
|
أبو ظبي
|
15:25
|
16:45
|
تأخير موعد الأقلاع
|
ME 419
|
أبو ظبي
|
بيروت
|
20:35
|
21:55
|
تأخير موعد الأقلاع
|
ME 322
|
بيروت
|
بغداد
|
15:55
|
17:55
|
تأخير موعد الأقلاع
|
ME 323
|
بغداد
|
بيروت
|
18:25
|
20:25
|
تأخير موعد الأقلاع
|
ME 422
|
بيروت
|
الرياض
|
17:50
|
20:35
|
تأخير موعد الأقلاع
|
ME 423
|
الرياض
|
بيروت
|
21:10
|
23:55
|
تأخير موعد الأقلاع
|
ME 267
|
بيروت
|
اسطنبول
|
17:35
|
21:00
|
تأخير موعد الأقلاع
|
ME 268
|
اسطنبول
|
بيروت
|
20:30
|
23:55
|
تأخير موعد الأقلاع
|
ME 406
|
بيروت
|
الكويت
|
16:30
|
21:30
|
تأخير موعد الأقلاع
يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.