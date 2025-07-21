المركزية- عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 18 تموز 2025 حول تعديل مواعيد رحلات شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية "ميدل إيست" حتى الجمعة 25 تموز 2025، أعلنت الشركة في بيان، أنه "لأسباب تشغيلية، سيتم تعديل مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من باريس، نيس، اسطنبول، القاهرة، الدوحة، لارنكا، جدة وأكرا - أبيدجان، وذلك خلال الفترة الممتدة من السبت 26 تموز 2025 ولغاية الأربعاء 30 تموز 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للجداول التالية:
1- الرحلات المعدلة ليوم السبت 26 تموز 2025:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الرحلة
|
06:00
|
08:25
|
لارنكا
|
بيروت
|
ME 271
|
تبكير موعد الرحلة
|
07:30
|
09:55
|
بيروت
|
لارنكا
|
ME 272
|
تاخير موعد الرحلة
|
17:15
|
15:15
|
الدوحة
|
بيروت
|
ME 436
|
تاخير موعد الرحلة
|
21:00
|
19:00
|
بيروت
|
الدوحة
|
ME 437
|
تاخير موعد الرحلة
|
17:50
|
15:00
|
نيس
|
بيروت
|
ME 223
|
تاخير موعد الرحلة
|
21:45
|
19:00
|
بيروت
|
نيس
|
ME 224
|
تأخير موعد الرحلة
|
21:00
|
17:35
|
اسطنبول
|
بيروت
|
ME 267
|
تأخير موعد الرحلة
|
23:55
|
20:30
|
بيروت
|
اسطنبول
|
ME 268
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
2- الرحلات المعدلة ليوم الأحد 27 تموز 2025:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الرحلة
|
07:30
|
08:25
|
لارنكا
|
بيروت
|
ME 271
|
تبكير موعد الرحلة
|
09:00
|
09:55
|
بيروت
|
لارنكا
|
ME 272
|
تاخير موعد الرحلة
|
10:55
|
08:55
|
جدة
|
بيروت
|
ME 364
|
تاخير موعد الرحلة
|
14:25
|
12:55
|
بيروت
|
جدة
|
ME 365
|
تاخير موعد الرحلة
|
15:30
|
13:00
|
باريس
|
بيروت
|
ME 229
|
تاخير موعد الرحلة
|
20:10
|
18:10
|
بيروت
|
باريس
|
ME 230
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
3- الرحلات المعدلة ليوم الإثنين 28 تموز 2025:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الرحلة
|
06:25
|
08:25
|
اسطنبول
|
بيروت
|
ME 265
|
تبكير موعد الرحلة
|
9:20
|
11:20
|
بيروت
|
اسطنبول
|
ME 266
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
4- الرحلات المعدلة ليوم الثلاثاء 29 تموز 2025:
كماأعلنت الشركة، عن إعادة جدولة رحلتها رقم ME575/ME576 (بيروت – أكرا – أبيدجان – أكرا – بيروت)، وذلك بتقديم موعد التشغيل يومًا واحدًا، حيث ستُدرج الرحلة بتاريخ الثلاثاء 29 تموز 2025، بدلاً من يوم الأربعاء 30 تموز 2025، وفقًا للمواعيد التالية:
|
توقيت الاقلاع
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
02:05
|
أكرا
|
بيروت
|
ME 571
|
06:30
|
أبيدجان
|
أكرا
|
ME 571
|
09:10
|
أبيدجان
|
أكرا
|
ME 572
|
11:10
|
بيروت
|
أبيدجان
|
ME 572
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تأخير موعد الرحلة
|
11:35
|
07:45
|
القاهرة
|
بيروت
|
ME 304
|
تأخير موعد الرحلة
|
13:55
|
10:05
|
بيروت
|
القاهرة
|
ME 305
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
5 -الرحلات المعدلة ليوم الأربعاء 30 تموز 2025 إضافة الى تقديم رحلة أكرا-أبيدجان ليوم واحد
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الرحلة
|
06:00
|
08:25
|
لارنكا
|
بيروت
|
ME 271
|
تبكير موعد الرحلة
|
07:30
|
09:55
|
بيروت
|
لارنكا
|
ME 272
|
تبكير موعد الرحلة
|
06:25
|
08:25
|
اسطنبول
|
بيروت
|
ME 265
|
تبكير موعد الرحلة
|
09:20
|
11:20
|
بيروت
|
اسطنبول
|
ME 266
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة