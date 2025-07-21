Jul 21, 2025 2:33 PMClock
اقتصاد
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تعديل في مواعيد بعض رحلات الـ"ميدل إيست" لأسباب تشغيلية

المركزية- عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 18 تموز 2025 حول تعديل مواعيد رحلات شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية "ميدل إيست" حتى الجمعة 25 تموز 2025، أعلنت الشركة في بيان، أنه "لأسباب تشغيلية، سيتم تعديل مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من باريس، نيس، اسطنبول، القاهرة، الدوحة، لارنكا، جدة وأكرا - أبيدجان، وذلك خلال الفترة الممتدة من السبت 26 تموز 2025 ولغاية الأربعاء 30 تموز 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للجداول التالية:

1- الرحلات المعدلة ليوم السبت 26 تموز 2025:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الرحلة

06:00

08:25

لارنكا

بيروت

ME 271

تبكير موعد الرحلة

07:30

09:55

بيروت

لارنكا

ME 272

تاخير موعد الرحلة

17:15

15:15

الدوحة

بيروت

ME 436

تاخير موعد الرحلة

21:00

19:00

بيروت

الدوحة

ME 437

تاخير موعد الرحلة

17:50

15:00

نيس

بيروت

ME 223

تاخير موعد الرحلة

21:45

19:00

بيروت

نيس

ME 224

تأخير موعد الرحلة

21:00

17:35

اسطنبول

بيروت

ME 267

تأخير موعد الرحلة

23:55

20:30

بيروت

اسطنبول

ME 268

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    

2- الرحلات المعدلة ليوم الأحد 27 تموز 2025:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الرحلة

07:30

08:25

لارنكا

بيروت

ME 271

تبكير موعد الرحلة

09:00

09:55

بيروت

لارنكا

ME 272

تاخير موعد الرحلة

10:55

08:55

جدة

بيروت

ME 364

تاخير موعد الرحلة

14:25

12:55

بيروت

جدة

ME 365

تاخير موعد الرحلة

15:30

13:00

باريس

بيروت

ME 229

تاخير موعد الرحلة

20:10

18:10

بيروت

باريس

ME 230

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    

3- الرحلات المعدلة ليوم الإثنين 28 تموز 2025:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الرحلة

06:25

08:25

اسطنبول

بيروت

ME 265

تبكير موعد الرحلة

9:20

11:20

بيروت

اسطنبول

ME 266

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    

4- الرحلات المعدلة ليوم الثلاثاء 29 تموز 2025:

كماأعلنت الشركة، عن إعادة جدولة رحلتها رقم ME575/ME576 (بيروت – أكرا – أبيدجان – أكرا – بيروت)، وذلك بتقديم موعد التشغيل يومًا واحدًا، حيث ستُدرج الرحلة بتاريخ الثلاثاء 29 تموز 2025، بدلاً من يوم الأربعاء 30 تموز 2025، وفقًا للمواعيد التالية:

توقيت الاقلاع

الى

من

رقم الرحلة

02:05

أكرا

بيروت

ME 571

06:30

أبيدجان

أكرا

ME 571

09:10

أبيدجان

أكرا

ME 572

11:10

بيروت

أبيدجان

ME 572

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تأخير موعد الرحلة

11:35

07:45

القاهرة

بيروت

ME 304

تأخير موعد الرحلة

13:55

10:05

بيروت

القاهرة

ME 305

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    

5 -الرحلات المعدلة ليوم الأربعاء 30 تموز 2025 إضافة الى تقديم رحلة أكرا-أبيدجان ليوم واحد

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الرحلة

06:00

08:25

لارنكا

بيروت

ME 271

تبكير موعد الرحلة

07:30

09:55

بيروت

لارنكا

ME 272

تبكير موعد الرحلة

06:25

08:25

اسطنبول

بيروت

ME 265

تبكير موعد الرحلة

09:20

11:20

بيروت

اسطنبول

ME 266

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    

 

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