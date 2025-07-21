المركزية- عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 18 تموز 2025 حول تعديل مواعيد رحلات شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية "ميدل إيست" حتى الجمعة 25 تموز 2025، أعلنت الشركة في بيان، أنه "لأسباب تشغيلية، سيتم تعديل مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من باريس، نيس، اسطنبول، القاهرة، الدوحة، لارنكا، جدة وأكرا - أبيدجان، وذلك خلال الفترة الممتدة من السبت 26 تموز 2025 ولغاية الأربعاء 30 تموز 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للجداول التالية:

1- الرحلات المعدلة ليوم السبت 26 تموز 2025:

الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة تبكير موعد الرحلة 06:00 08:25 لارنكا بيروت ME 271 تبكير موعد الرحلة 07:30 09:55 بيروت لارنكا ME 272 تاخير موعد الرحلة 17:15 15:15 الدوحة بيروت ME 436 تاخير موعد الرحلة 21:00 19:00 بيروت الدوحة ME 437 تاخير موعد الرحلة 17:50 15:00 نيس بيروت ME 223 تاخير موعد الرحلة 21:45 19:00 بيروت نيس ME 224 تأخير موعد الرحلة 21:00 17:35 اسطنبول بيروت ME 267 تأخير موعد الرحلة 23:55 20:30 بيروت اسطنبول ME 268

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

2 - الرحلات المعدلة ليوم الأحد 27 تموز 2025:

الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة تبكير موعد الرحلة 07:30 08:25 لارنكا بيروت ME 271 تبكير موعد الرحلة 09:00 09:55 بيروت لارنكا ME 272 تاخير موعد الرحلة 10:55 08:55 جدة بيروت ME 364 تاخير موعد الرحلة 14:25 12:55 بيروت جدة ME 365 تاخير موعد الرحلة 15:30 13:00 باريس بيروت ME 229 تاخير موعد الرحلة 20:10 18:10 بيروت باريس ME 230

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

3- الرحلات المعدلة ليوم الإثنين 28 تموز 2025:

الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة تبكير موعد الرحلة 06:25 08:25 اسطنبول بيروت ME 265 تبكير موعد الرحلة 9:20 11:20 بيروت اسطنبول ME 266

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

4- الرحلات المعدلة ليوم الثلاثاء 29 تموز 2025:

كماأعلنت الشركة، عن إعادة جدولة رحلتها رقم ME575/ME576 (بيروت – أكرا – أبيدجان – أكرا – بيروت)، وذلك بتقديم موعد التشغيل يومًا واحدًا، حيث ستُدرج الرحلة بتاريخ الثلاثاء 29 تموز 2025، بدلاً من يوم الأربعاء 30 تموز 2025، وفقًا للمواعيد التالية:

توقيت الاقلاع الى من رقم الرحلة 02:05 أكرا بيروت ME 571 06:30 أبيدجان أكرا ME 571 09:10 أبيدجان أكرا ME 572 11:10 بيروت أبيدجان ME 572

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة تأخير موعد الرحلة 11:35 07:45 القاهرة بيروت ME 304 تأخير موعد الرحلة 13:55 10:05 بيروت القاهرة ME 305

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

5 - الرحلات المعدلة ليوم الأربعاء 30 تموز 2025 إضافة الى تقديم رحلة أكرا-أبيدجان ليوم واحد

الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة تبكير موعد الرحلة 06:00 08:25 لارنكا بيروت ME 271 تبكير موعد الرحلة 07:30 09:55 بيروت لارنكا ME 272 تبكير موعد الرحلة 06:25 08:25 اسطنبول بيروت ME 265 تبكير موعد الرحلة 09:20 11:20 بيروت اسطنبول ME 266

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة