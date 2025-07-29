المركزية- أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية أنه لأسباب تشغيلية سيتم تعديل مواعيد بعض رحلات الشركة من والى كل من أبيدجان وأكرا وباريس وروما وأثينا واسطنبول والقاهرة ولارنكا ودبي وجدة للفترة الممتدة بين 1 آب 2025 و6 آب 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للجداول التالية:
1- الرحلات المعدّلة ليوم الجمعة 1 آب 2025:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الاقلاع
|
06:00
|
08:25
|
لارنكا
|
بيروت
|
ME 271
|
تبكير موعد الاقلاع
|
07:30
|
09:55
|
بيروت
|
لارنكا
|
ME 272
|
تأخير موعد الاقلاع
|
15:30
|
13:00
|
باريس
|
بيروت
|
ME 229
|
تأخير موعد الاقلاع
|
20:40
|
18:10
|
بيروت
|
باريس
|
ME 230
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
2- الرحلات المعدّلة ليوم السبت 2 آب 2025:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الاقلاع
|
06:00
|
08:25
|
لارنكا
|
بيروت
|
ME 271
|
تبكير موعد الاقلاع
|
07:30
|
09:55
|
بيروت
|
لارنكا
|
ME 272
|
تبكير موعد الاقلاع
|
06:00
|
06:50
|
يريفان
|
بيروت
|
ME 1275
|
تبكير موعد الاقلاع
|
10:10
|
11:00
|
بيروت
|
يريفان
|
ME 1276
|
تبكير موعد الاقلاع
|
07:00
|
09:10
|
اثينا
|
بيروت
|
ME 251
|
تبكير موعد الاقلاع
|
10:10
|
12:05
|
بيروت
|
اثينا
|
ME 252
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
3- الرحلات المعدّلة ليوم الآحد 3 آب 2025:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الاقلاع
|
06:00
|
08:25
|
لارنكا
|
بيروت
|
ME 271
|
تبكير موعد الاقلاع
|
07:30
|
09:55
|
بيروت
|
لارنكا
|
ME 272
|
تأخير موعد الاقلاع
|
20:30
|
16:25
|
دبي
|
بيروت
|
ME 428
|
تأخير موعد الاقلاع
|
(+1)01:45
|
21:40
|
بيروت
|
دبي
|
ME 429
|
تأخير موعد الاقلاع
|
20:00
|
18:05
|
اثينا
|
بيروت
|
ME 253
|
تأخير موعد الاقلاع
|
22:55
|
21:00
|
بيروت
|
اثينا
|
ME 254
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة (+1) الإقلاع من دبي فجر الأثنين 4 آب 2025
4- الرحلات المعدّلة ليوم الإثنين 4 آب 2025:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الاقلاع
|
08:15
|
11:45
|
روما
|
بيروت
|
ME 231
|
تبكير موعد الاقلاع
|
11:50
|
15:20
|
بيروت
|
روما
|
ME 232
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
5- الرحلات المعدّلة ليوم الثلاثاء 5 آب 2025:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الاقلاع
|
06:00
|
08:55
|
جدة
|
بيروت
|
ME 364
|
تبكير موعد الاقلاع
|
09:30
|
12:25
|
بيروت
|
جدة
|
ME 365
|
تبكير موعد الاقلاع
|
12:55
|
07:45
|
القاهرة
|
بيروت
|
ME 304
|
تبكير موعد الاقلاع
|
15:15
|
10:05
|
بيروت
|
القاهرة
|
ME 305
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
كما أعلنت الشركة، عن إعادة جدولة رحلتها رقم ME575/ME576 (بيروت – أكرا – أبيدجان – أكرا – بيروت)، وذلك بتقديم موعد التشغيل يومًا واحدًا، حيث ستُدرج الرحلة بتاريخ الثلاثاء 05 آب 2025، بدلاً من يوم الأربعاء 06 آب 2025، وفقًا للمواعيد التالية:
|
توقيت الاقلاع
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
02:05
|
أكرا
|
بيروت
|
ME 575
|
06:30
|
ابيدجان
|
أكرا
|
ME 575
|
09:10
|
أكرا
|
ابيدجان
|
ME 576
|
11:10
|
بيروت
|
أكرا
|
ME 576
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
6- الرحلات المعدّلة ليوم الأربعاء 6 آب 2025 ، إضافة الى تبكير رحلة أكرا- أبيدجان ليوم واحد:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الاقلاع
|
06:45
|
08:25
|
اسطنبول
|
بيروت
|
ME 265
|
تبكير موعد الاقلاع
|
09:40
|
11:20
|
بيروت
|
اسطنبول
|
ME 266
|
تبكير موعد الاقلاع
|
06:00
|
08:25
|
لارنكا
|
بيروت
|
ME 271
|
تبكير موعد الاقلاع
|
07:30
|
09:55
|
بيروت
|
لارنكا
|
ME 272
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم الرحلة أوتأخيرها.
يرجى من المسافرين الكرام أخذ العلم".