Jul 29, 2025 3:08 PMClock
اقتصاد
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تعديل جديد في مواعيد بعض رحلات الـ"ميدل إيست"

المركزية- أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية أنه لأسباب تشغيلية سيتم تعديل مواعيد بعض رحلات الشركة من والى كل من أبيدجان وأكرا وباريس وروما وأثينا واسطنبول والقاهرة ولارنكا ودبي وجدة للفترة الممتدة بين 1 آب 2025 و6 آب 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للجداول التالية:

1- الرحلات المعدّلة ليوم الجمعة 1 آب 2025:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع

06:00

08:25

لارنكا

بيروت

ME 271

تبكير موعد الاقلاع

07:30

09:55

بيروت

لارنكا

ME 272

تأخير موعد الاقلاع

15:30

13:00

باريس

بيروت

ME 229

تأخير موعد الاقلاع

20:40

18:10

بيروت

باريس

ME 230

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    

2- الرحلات المعدّلة ليوم السبت 2 آب 2025:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع

06:00

08:25

لارنكا

بيروت

ME 271

تبكير موعد الاقلاع

07:30

09:55

بيروت

لارنكا

ME 272

تبكير موعد الاقلاع

06:00

06:50

يريفان

بيروت

ME 1275

تبكير موعد الاقلاع

10:10

11:00

بيروت

يريفان

ME 1276

تبكير موعد الاقلاع

07:00

09:10

اثينا

بيروت

ME 251

تبكير موعد الاقلاع

10:10

12:05

بيروت

اثينا

ME 252

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة      

3- الرحلات المعدّلة ليوم الآحد 3 آب 2025:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع

06:00

08:25

لارنكا

بيروت

ME 271

تبكير موعد الاقلاع

07:30

09:55

بيروت

لارنكا

ME 272

تأخير موعد الاقلاع

20:30

16:25

دبي

بيروت

ME 428

تأخير موعد الاقلاع

(+1)01:45

21:40

بيروت

دبي

ME 429

تأخير موعد الاقلاع

20:00

18:05

اثينا

بيروت

ME 253

تأخير موعد الاقلاع

22:55

21:00

بيروت

اثينا

ME 254

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة       (+1) الإقلاع من دبي فجر الأثنين 4 آب 2025

4- الرحلات المعدّلة ليوم الإثنين 4 آب 2025:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع

08:15

11:45

روما

بيروت

ME 231

تبكير موعد الاقلاع

11:50

15:20

بيروت

روما

ME 232

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة     

5- الرحلات المعدّلة ليوم الثلاثاء 5 آب 2025:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع

06:00

08:55

جدة

بيروت

ME 364

تبكير موعد الاقلاع

09:30

12:25

بيروت

جدة

ME 365

تبكير موعد الاقلاع

12:55

07:45

القاهرة

بيروت

ME 304

تبكير موعد الاقلاع

15:15

10:05

بيروت

القاهرة

ME 305

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة     

كما أعلنت الشركة، عن إعادة جدولة رحلتها رقم ME575/ME576 (بيروت – أكرا – أبيدجان – أكرا – بيروت)، وذلك بتقديم موعد التشغيل يومًا واحدًا، حيث ستُدرج الرحلة بتاريخ الثلاثاء 05 آب 2025، بدلاً من يوم الأربعاء 06 آب 2025، وفقًا للمواعيد التالية:

توقيت الاقلاع

الى

من

رقم الرحلة

02:05

أكرا

بيروت

ME 575

06:30

ابيدجان

أكرا

ME 575

09:10

أكرا

ابيدجان

ME 576

11:10

بيروت

أكرا

ME 576

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    

6- الرحلات المعدّلة ليوم الأربعاء 6 آب 2025 ، إضافة الى تبكير رحلة أكرا- أبيدجان ليوم واحد:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع

06:45

08:25

اسطنبول

بيروت

ME 265

تبكير موعد الاقلاع

09:40

11:20

بيروت

اسطنبول

ME 266

تبكير موعد الاقلاع

06:00

08:25

لارنكا

بيروت

ME 271

تبكير موعد الاقلاع

07:30

09:55

بيروت

لارنكا

ME 272

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة     

 يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم الرحلة أوتأخيرها.

يرجى من المسافرين الكرام أخذ العلم".

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