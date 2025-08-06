المركزية- عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 05 آب 2025، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية "ميدل إيست"، أنه ولأسباب تشغيلية سيتم تعديل اقلاع بعض مواعيد رحلات الشركة للفترة الممتدة من 08 آب ولغاية 11 منه، من وإلى كل من: باريس، نيس، ميلانو، فرانكفورت، اسطنبول، لارنكا، القاهرة بغداد، النجف، ابو ظبي، جدة، الدمام، لاغوس، اكرا وابيدجان، سواء عبر تبكير مواعيد الإقلاع أو تأخيرها وفقاً للتالي:
الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 8 آب 2025:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الاقلاع
|
05:55
|
07:15
|
ميلانو
|
بيروت
|
ME 235
|
تبكير موعد الاقلاع
|
09:50
|
11:10
|
بيروت
|
ميلانو
|
ME 236
|
تبكير موعد الاقلاع
|
07:25
|
08:25
|
لارنكا
|
بيروت
|
ME 271
|
تبكير موعد الاقلاع
|
08:55
|
09:55
|
بيروت
|
لارنكا
|
ME 272
|
تأخير موعد الاقلاع
|
15:30
|
13:00
|
باريس
|
بيروت
|
ME 229
|
تأخير موعد الاقلاع
|
20:40
|
18:10
|
بيروت
|
باريس
|
ME 230
|
تأخير موعد الاقلاع
|
20:35
|
17:35
|
اسطنبول
|
بيروت
|
ME 267
|
تأخير موعد الاقلاع
|
23:30
|
20:30
|
بيروت
|
اسطنبول
|
ME 268
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
الرحلات المعدلة ليوم السبت 9 آب 2025:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الاقلاع
|
05:30
|
07:15
|
ميلانو
|
بيروت
|
ME 235
|
تبكير موعد الاقلاع
|
09:25
|
11:10
|
بيروت
|
ميلانو
|
ME 236
|
تبكير موعد الاقلاع
|
07:00
|
08:25
|
اسطنبول
|
بيروت
|
ME 265
|
تبكير موعد الاقلاع
|
09:55
|
11:20
|
بيروت
|
اسطنبول
|
ME 266
|
تأخير موعد الاقلاع
|
19:40
|
15:25
|
ابو ظبي
|
بيروت
|
ME 418
|
تأخير موعد الاقلاع
|
(+1) 01:00
|
20:35
|
بيروت
|
ابو ظبي
|
ME 419
|
تأخير موعد الاقلاع
|
21:00
|
17:45
|
جدة
|
بيروت
|
ME 368
|
تأخير موعد الاقلاع
|
(+1) 00:30
|
21:15
|
بيروت
|
جدة
|
ME 369
|
تأخير موعد الاقلاع
|
21:25
|
17:35
|
الدمام
|
بيروت
|
ME 442
|
تأخير موعد الاقلاع
|
(+1) 00:45
|
20:55
|
بيروت
|
الدمام
|
ME 443
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة (+1) الاقلاع من جدة والدمام وأبو ظبي فجر الأثنين 10 آب 2025
الرحلات المعدلة ليوم الاحد 10 آب 2025:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الاقلاع
|
06:00
|
08:25
|
لارنكا
|
بيروت
|
ME 271
|
تبكير موعد الاقلاع
|
07:30
|
09:55
|
بيروت
|
لارنكا
|
ME 272
|
تبكير موعد الاقلاع
|
06:00
|
08:55
|
جدة
|
بيروت
|
ME 364
|
تبكير موعد الاقلاع
|
09:30
|
12:25
|
بيروت
|
جدة
|
ME 365
|
تبكير موعد الاقلاع
|
07:00
|
07:20
|
فرانكفورت
|
بيروت
|
ME 217
|
تبكير موعد الاقلاع
|
11:40
|
12:00
|
بيروت
|
فرانكفورت
|
ME 218
|
تبكير موعد الاقلاع
|
07:15
|
07:45
|
القاهرة
|
بيروت
|
ME 304
|
تبكير موعد الاقلاع
|
09:35
|
10:05
|
بيروت
|
القاهرة
|
ME 305
|
تبكير موعد الاقلاع
|
11:50
|
12:15
|
القاهرة
|
بيروت
|
ME 308
|
تبكير موعد الاقلاع
|
14:10
|
14:35
|
بيروت
|
القاهرة
|
ME 309
|
تبكير موعد الاقلاع
|
13:25
|
15:55
|
بغداد
|
بيروت
|
ME 322
|
تبكير موعد الاقلاع
|
15:55
|
18:25
|
بيروت
|
بغداد
|
ME 323
|
تأخير موعد الاقلاع
|
16:00
|
15:00
|
نيس
|
بيروت
|
ME 223
|
تأخير موعد الاقلاع
|
20:00
|
19:00
|
بيروت
|
نيس
|
ME 224
|
تأخير موعد الاقلاع
|
18:30
|
16:50
|
النجف
|
بيروت
|
ME 326
|
تأخير موعد الاقلاع
|
21:10
|
19:30
|
بيروت
|
النجف
|
ME 327
|
تأخير موعد الاقلاع
|
21:00
|
17:35
|
اسطنبول
|
بيروت
|
ME 267
|
تأخير موعد الاقلاع
|
23:55
|
20:30
|
بيروت
|
اسطنبول
|
ME 268
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
الرحلات المعدلة ليوم الاثنين 11 آب 2025:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الاقلاع
|
07:00
|
08:25
|
اسطنبول
|
بيروت
|
ME 265
|
تبكير موعد الاقلاع
|
09:55
|
11:20
|
بيروت
|
اسطنبول
|
ME 266
|
تأخير موعد الاقلاع
|
21:00
|
02:05
|
لاغوس
|
بيروت
|
ME 571
|
تأخير موعد الاقلاع
|
(+1) 02:00
|
07:20
|
ابيدجان
|
لاغوس
|
ME 571
|
تأخير موعد الاقلاع
|
(+1) 03:45
|
09:30
|
لاغوس
|
ابيدجان
|
ME 572
|
تأخير موعد الاقلاع
|
(+1) 07:00
|
13:00
|
بيروت
|
لاغوس
|
ME 572
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة الاقلاع من لاغوس وابيدجان فجر الثلاثاء الموافق في 12 آب 2025
وختم البيان: يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم الرحلة أو تأخيرها.