تعديل جدول بعض رحلات الـ"ميدل إيست" من 8 آب لغاية 11 منه

المركزية- عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 05 آب 2025، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية "ميدل إيست"، أنه ولأسباب تشغيلية سيتم تعديل اقلاع بعض مواعيد رحلات الشركة للفترة الممتدة من 08 آب ولغاية 11 منه، من وإلى كل من: باريس، نيس، ميلانو، فرانكفورت، اسطنبول، لارنكا، القاهرة بغداد، النجف، ابو ظبي، جدة، الدمام، لاغوس، اكرا وابيدجان، سواء عبر تبكير مواعيد الإقلاع أو تأخيرها وفقاً للتالي:

الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 8 آب 2025:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع

05:55

07:15

ميلانو

بيروت

ME 235

تبكير موعد الاقلاع

09:50

11:10

بيروت

ميلانو

ME 236

تبكير موعد الاقلاع

07:25

08:25

لارنكا

بيروت

ME 271

تبكير موعد الاقلاع

08:55

09:55

بيروت

لارنكا

ME 272

تأخير موعد الاقلاع

15:30

13:00

باريس

بيروت

ME 229

تأخير موعد الاقلاع

20:40

18:10

بيروت

باريس

ME 230

تأخير موعد الاقلاع

20:35

17:35

اسطنبول

بيروت

ME 267

تأخير موعد الاقلاع

23:30

20:30

بيروت

اسطنبول

ME 268

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    

الرحلات المعدلة ليوم السبت 9 آب 2025:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع

05:30

07:15

ميلانو

بيروت

ME 235

تبكير موعد الاقلاع

09:25

11:10

بيروت

ميلانو

ME 236

تبكير موعد الاقلاع

07:00

08:25

اسطنبول

بيروت

ME 265

تبكير موعد الاقلاع

09:55

11:20

بيروت

اسطنبول

ME 266

تأخير موعد الاقلاع

19:40

15:25

ابو ظبي

بيروت

ME 418

تأخير موعد الاقلاع

(+1) 01:00

20:35

بيروت

ابو ظبي

ME 419

تأخير موعد الاقلاع

21:00

17:45

جدة

بيروت

ME 368

تأخير موعد الاقلاع

(+1) 00:30

21:15

بيروت

جدة

ME 369

تأخير موعد الاقلاع

21:25

17:35

الدمام

بيروت

ME 442

تأخير موعد الاقلاع

(+1) 00:45

20:55

بيروت

الدمام

ME 443

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة       (+1) الاقلاع من جدة والدمام وأبو ظبي فجر الأثنين 10 آب 2025

الرحلات المعدلة ليوم الاحد 10 آب 2025:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع

06:00

08:25

لارنكا

بيروت

ME 271

تبكير موعد الاقلاع

07:30

09:55

بيروت

لارنكا

ME 272

تبكير موعد الاقلاع

06:00

08:55

جدة

بيروت

ME 364

تبكير موعد الاقلاع

09:30

12:25

بيروت

جدة

ME 365

تبكير موعد الاقلاع

07:00

07:20

فرانكفورت

بيروت

ME 217

تبكير موعد الاقلاع

11:40

12:00

بيروت

فرانكفورت

ME 218

تبكير موعد الاقلاع

07:15

07:45

القاهرة

بيروت

ME 304

تبكير موعد الاقلاع

09:35

10:05

بيروت

القاهرة

ME 305

تبكير موعد الاقلاع

11:50

12:15

القاهرة

بيروت

ME 308

تبكير موعد الاقلاع

14:10

14:35

بيروت

القاهرة

ME 309

تبكير موعد الاقلاع

13:25

15:55

بغداد

بيروت

ME 322

تبكير موعد الاقلاع

15:55

18:25

بيروت

بغداد

ME 323

تأخير موعد الاقلاع

16:00

15:00

نيس

بيروت

ME 223

تأخير موعد الاقلاع

20:00

19:00

بيروت

نيس

ME 224

تأخير موعد الاقلاع

18:30

16:50

النجف

بيروت

ME 326

تأخير موعد الاقلاع

21:10

19:30

بيروت

النجف

ME 327

تأخير موعد الاقلاع

21:00

17:35

اسطنبول

بيروت

ME 267

تأخير موعد الاقلاع

23:55

20:30

بيروت

اسطنبول

ME 268

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة      

الرحلات المعدلة ليوم الاثنين 11 آب 2025:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع

07:00

08:25

اسطنبول

بيروت

ME 265

تبكير موعد الاقلاع

09:55

11:20

بيروت

اسطنبول

ME 266

تأخير موعد الاقلاع

21:00

02:05

لاغوس

بيروت

ME 571

تأخير موعد الاقلاع

(+1) 02:00

07:20

ابيدجان

لاغوس

ME 571

تأخير موعد الاقلاع

(+1) 03:45

09:30

لاغوس

ابيدجان

ME 572

تأخير موعد الاقلاع

(+1) 07:00

13:00

بيروت

لاغوس

ME 572

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة        الاقلاع من لاغوس وابيدجان فجر الثلاثاء الموافق في 12 آب 2025

وختم البيان: يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم الرحلة أو تأخيرها.

