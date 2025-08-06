المركزية- عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 05 آب 2025، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية "ميدل إيست"، أنه ولأسباب تشغيلية سيتم تعديل اقلاع بعض مواعيد رحلات الشركة للفترة الممتدة من 08 آب ولغاية 11 منه، من وإلى كل من: باريس، نيس، ميلانو، فرانكفورت، اسطنبول، لارنكا، القاهرة بغداد، النجف، ابو ظبي، جدة، الدمام، لاغوس، اكرا وابيدجان، سواء عبر تبكير مواعيد الإقلاع أو تأخيرها وفقاً للتالي:

الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 8 آب 2025:

الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة تبكير موعد الاقلاع 05:55 07:15 ميلانو بيروت ME 235 تبكير موعد الاقلاع 09:50 11:10 بيروت ميلانو ME 236 تبكير موعد الاقلاع 07:25 08:25 لارنكا بيروت ME 271 تبكير موعد الاقلاع 08:55 09:55 بيروت لارنكا ME 272 تأخير موعد الاقلاع 15:30 13:00 باريس بيروت ME 229 تأخير موعد الاقلاع 20:40 18:10 بيروت باريس ME 230 تأخير موعد الاقلاع 20:35 17:35 اسطنبول بيروت ME 267 تأخير موعد الاقلاع 23:30 20:30 بيروت اسطنبول ME 268

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

الرحلات المعدلة ليوم السبت 9 آب 2025:

الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة تبكير موعد الاقلاع 05:30 07:15 ميلانو بيروت ME 235 تبكير موعد الاقلاع 09:25 11:10 بيروت ميلانو ME 236 تبكير موعد الاقلاع 07:00 08:25 اسطنبول بيروت ME 265 تبكير موعد الاقلاع 09:55 11:20 بيروت اسطنبول ME 266 تأخير موعد الاقلاع 19:40 15:25 ابو ظبي بيروت ME 418 تأخير موعد الاقلاع (+1) 01:00 20:35 بيروت ابو ظبي ME 419 تأخير موعد الاقلاع 21:00 17:45 جدة بيروت ME 368 تأخير موعد الاقلاع (+1) 00:30 21:15 بيروت جدة ME 369 تأخير موعد الاقلاع 21:25 17:35 الدمام بيروت ME 442 تأخير موعد الاقلاع (+1) 00:45 20:55 بيروت الدمام ME 443

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة (+1) الاقلاع من جدة والدمام وأبو ظبي فجر الأثنين 10 آب 2025

الرحلات المعدلة ليوم الاحد 10 آب 2025:

الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة تبكير موعد الاقلاع 06:00 08:25 لارنكا بيروت ME 271 تبكير موعد الاقلاع 07:30 09:55 بيروت لارنكا ME 272 تبكير موعد الاقلاع 06:00 08:55 جدة بيروت ME 364 تبكير موعد الاقلاع 09:30 12:25 بيروت جدة ME 365 تبكير موعد الاقلاع 07:00 07:20 فرانكفورت بيروت ME 217 تبكير موعد الاقلاع 11:40 12:00 بيروت فرانكفورت ME 218 تبكير موعد الاقلاع 07:15 07:45 القاهرة بيروت ME 304 تبكير موعد الاقلاع 09:35 10:05 بيروت القاهرة ME 305 تبكير موعد الاقلاع 11:50 12:15 القاهرة بيروت ME 308 تبكير موعد الاقلاع 14:10 14:35 بيروت القاهرة ME 309 تبكير موعد الاقلاع 13:25 15:55 بغداد بيروت ME 322 تبكير موعد الاقلاع 15:55 18:25 بيروت بغداد ME 323 تأخير موعد الاقلاع 16:00 15:00 نيس بيروت ME 223 تأخير موعد الاقلاع 20:00 19:00 بيروت نيس ME 224 تأخير موعد الاقلاع 18:30 16:50 النجف بيروت ME 326 تأخير موعد الاقلاع 21:10 19:30 بيروت النجف ME 327 تأخير موعد الاقلاع 21:00 17:35 اسطنبول بيروت ME 267 تأخير موعد الاقلاع 23:55 20:30 بيروت اسطنبول ME 268

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

الرحلات المعدلة ليوم الاثنين 11 آب 2025:

الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة تبكير موعد الاقلاع 07:00 08:25 اسطنبول بيروت ME 265 تبكير موعد الاقلاع 09:55 11:20 بيروت اسطنبول ME 266 تأخير موعد الاقلاع 21:00 02:05 لاغوس بيروت ME 571 تأخير موعد الاقلاع (+1) 02:00 07:20 ابيدجان لاغوس ME 571 تأخير موعد الاقلاع (+1) 03:45 09:30 لاغوس ابيدجان ME 572 تأخير موعد الاقلاع (+1) 07:00 13:00 بيروت لاغوس ME 572

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة الاقلاع من لاغوس وابيدجان فجر الثلاثاء الموافق في 12 آب 2025

وختم البيان: يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم الرحلة أو تأخيرها.