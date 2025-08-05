Aug 5, 2025 1:32 PMClock
اقتصاد
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تعديل بعض جدول رحلات الـ"ميدل إيست" في 8 و9 آب

المركزية- أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية "ميدل إيست" عن تعديل بعض جدول رحلاتها ليومي 8 و9 آب الجاري، وذلك لأسباب تشغيلية من والى كل من: باريس، ميلانو، اسطنبول، لارنكا، أبو ظبي وجدة. تشمل هذه التعديلات الرحلات من وإلى المدن التالية:

الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 8 آب 2025:

 

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع

05:55

07:15

ميلانو

بيروت

ME 235

تبكير موعد الاقلاع

09:50

11:10

بيروت

ميلانو

ME 236

تبكير موعد الاقلاع

07:25

08:25

لارنكا

بيروت

ME 271

تبكير موعد الاقلاع

08:55

09:55

بيروت

لارنكا

ME 272

تأخير موعد الأقلاع

15:30

13:00

باريس

بيروت

ME 229

تأخير موعد الأقلاع

20:40

18:10

بيروت

باريس

ME 230

تأخير موعد الأقلاع

20:35

17:35

اسطنبول

بيروت

ME 267

تأخير موعد الأقلاع

23:30

20:30

بيروت

اسطنبول

ME 268

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    

الرحلات المعدلة ليوم السبت 9 آب 2025:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع

05:30

07:15

ميلانو

بيروت

ME 235

تبكير موعد الاقلاع

09:25

11:10

بيروت

ميلانو

ME 236

تبكير موعد الاقلاع

07:00

08:25

اسطنبول

بيروت

ME 265

تبكير موعد الاقلاع

09:55

11:20

بيروت

اسطنبول

ME 266

تأخير موعد الأقلاع

19:40

15:25

ابو ظبي

بيروت

ME 418

تأخير موعد الأقلاع

00:50 (+1)

20:35

بيروت

ابو ظبي

ME 419

تأخير موعد الأقلاع

21:00

17:45

جدة

بيروت

ME 368

تأخير موعد الأقلاع

00:30 (+1)

21:15

بيروت

جدة

ME 369

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة        (+1) الاقلاع من جدة وأبو ظبي فجر 10 آب 2025

وختم البيان: يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم الرحلة أوتأخيرها. يرجى من المسافرين الكرام أخذ العلم.

 

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