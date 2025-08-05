المركزية- أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية "ميدل إيست" عن تعديل بعض جدول رحلاتها ليومي 8 و9 آب الجاري، وذلك لأسباب تشغيلية من والى كل من: باريس، ميلانو، اسطنبول، لارنكا، أبو ظبي وجدة. تشمل هذه التعديلات الرحلات من وإلى المدن التالية:

الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 8 آب 2025:

الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة تبكير موعد الاقلاع 05:55 07:15 ميلانو بيروت ME 235 تبكير موعد الاقلاع 09:50 11:10 بيروت ميلانو ME 236 تبكير موعد الاقلاع 07:25 08:25 لارنكا بيروت ME 271 تبكير موعد الاقلاع 08:55 09:55 بيروت لارنكا ME 272 تأخير موعد الأقلاع 15:30 13:00 باريس بيروت ME 229 تأخير موعد الأقلاع 20:40 18:10 بيروت باريس ME 230 تأخير موعد الأقلاع 20:35 17:35 اسطنبول بيروت ME 267 تأخير موعد الأقلاع 23:30 20:30 بيروت اسطنبول ME 268

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

الرحلات المعدلة ليوم السبت 9 آب 2025:

الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة تبكير موعد الاقلاع 05:30 07:15 ميلانو بيروت ME 235 تبكير موعد الاقلاع 09:25 11:10 بيروت ميلانو ME 236 تبكير موعد الاقلاع 07:00 08:25 اسطنبول بيروت ME 265 تبكير موعد الاقلاع 09:55 11:20 بيروت اسطنبول ME 266 تأخير موعد الأقلاع 19:40 15:25 ابو ظبي بيروت ME 418 تأخير موعد الأقلاع 00:50 (+1) 20:35 بيروت ابو ظبي ME 419 تأخير موعد الأقلاع 21:00 17:45 جدة بيروت ME 368 تأخير موعد الأقلاع 00:30 (+1) 21:15 بيروت جدة ME 369

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة (+1) الاقلاع من جدة وأبو ظبي فجر 10 آب 2025

وختم البيان: يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم الرحلة أوتأخيرها. يرجى من المسافرين الكرام أخذ العلم.