المركزية- أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية "ميدل إيست" عن تعديل بعض جدول رحلاتها ليومي 8 و9 آب الجاري، وذلك لأسباب تشغيلية من والى كل من: باريس، ميلانو، اسطنبول، لارنكا، أبو ظبي وجدة. تشمل هذه التعديلات الرحلات من وإلى المدن التالية:
الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 8 آب 2025:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الاقلاع
|
05:55
|
07:15
|
ميلانو
|
بيروت
|
ME 235
|
تبكير موعد الاقلاع
|
09:50
|
11:10
|
بيروت
|
ميلانو
|
ME 236
|
تبكير موعد الاقلاع
|
07:25
|
08:25
|
لارنكا
|
بيروت
|
ME 271
|
تبكير موعد الاقلاع
|
08:55
|
09:55
|
بيروت
|
لارنكا
|
ME 272
|
تأخير موعد الأقلاع
|
15:30
|
13:00
|
باريس
|
بيروت
|
ME 229
|
تأخير موعد الأقلاع
|
20:40
|
18:10
|
بيروت
|
باريس
|
ME 230
|
تأخير موعد الأقلاع
|
20:35
|
17:35
|
اسطنبول
|
بيروت
|
ME 267
|
تأخير موعد الأقلاع
|
23:30
|
20:30
|
بيروت
|
اسطنبول
|
ME 268
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
الرحلات المعدلة ليوم السبت 9 آب 2025:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الاقلاع
|
05:30
|
07:15
|
ميلانو
|
بيروت
|
ME 235
|
تبكير موعد الاقلاع
|
09:25
|
11:10
|
بيروت
|
ميلانو
|
ME 236
|
تبكير موعد الاقلاع
|
07:00
|
08:25
|
اسطنبول
|
بيروت
|
ME 265
|
تبكير موعد الاقلاع
|
09:55
|
11:20
|
بيروت
|
اسطنبول
|
ME 266
|
تأخير موعد الأقلاع
|
19:40
|
15:25
|
ابو ظبي
|
بيروت
|
ME 418
|
تأخير موعد الأقلاع
|
00:50 (+1)
|
20:35
|
بيروت
|
ابو ظبي
|
ME 419
|
تأخير موعد الأقلاع
|
21:00
|
17:45
|
جدة
|
بيروت
|
ME 368
|
تأخير موعد الأقلاع
|
00:30 (+1)
|
21:15
|
بيروت
|
جدة
|
ME 369
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة (+1) الاقلاع من جدة وأبو ظبي فجر 10 آب 2025
وختم البيان: يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم الرحلة أوتأخيرها. يرجى من المسافرين الكرام أخذ العلم.