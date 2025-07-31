المركزية- أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية عن تعديل برنامج العمل في أمانة السجل العقاري في عاليه لشهر آب 2025، ليصبح كالتالي:

o أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس بتسليم سندات الملكية الجاهزة والافادات العقارية واظهار الحدود.

o أيام الثلاثاء الخميس تقديم طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع)

o المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه سيقوم نهار الخميس في 7 و 21 آب 2025 باستقبال معاملات جديدة للمناطق العقارية المذكورة ادناه:

الشعبة الأولى: القبة- الامراء- العمروسية- بليبل – بمكين

الشعبة الثانية: عرمون- بشامون- عاليه- ديرقوبل- عين عنوب

o المكتب العقاري الكائن في سراي سيقوم نهار الخميس في 14 و28آب باستقبال معاملات جديدة لجميع المناطق باستثناء القبة- الامراء- العمروسية- بليبل – بمكين- عرمون- بشامون- عاليه- ديرقوبل- عين عنوب

o المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه سيقوم ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس باستقبال المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)

كما تطلب المديرية العامة للشؤون العقارية من جميع المواطنين الذين قدموا معاملاتهم بين 1-1-2021 ولغاية 30-11-2022، إتمام النواقص ودفع الايصالات قبل 30-09-2025 (المهلة الاخيرة للتمديد)، وذلك حفاظاً على حقوقهم بسعر صرف 1500 ل.ل. للدولار الاميركي الواحد.