المركزية- عطفًا على البيانين الصادرين بتاريخ 29 و30 تموز 2025 بشأن تعديل جدول رحلات شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية "ميدل إيست"، أعلنت الشركة عن إجراء تعديلات إضافية وذلك لاسباب تشغيلية على بعض رحلاتها المجدولة خلال الفترة الممتدة من يوم السبت 2 آب ولغاية يوم الخميس 7 آب 2025. تشمل هذه التعديلات الرحلات من وإلى المدن التالية: باريس، ميلانو، الكويت، النجف، أبو ظبي، ودبي. وبالتالي يصبح اجمالي الرحلات المعاد جدولتها كالتالي:
الرحلات المعدلة ليوم السبت 2 آب 2025:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الاقلاع
|
06:00
|
08:25
|
لارنكا
|
بيروت
|
ME 271
|
تبكير موعد الاقلاع
|
07:30
|
09:55
|
بيروت
|
لارنكا
|
ME 272
|
تبكير موعد الاقلاع
|
06:00
|
06:50
|
يريفان
|
بيروت
|
ME 1275
|
تبكير موعد الاقلاع
|
10:10
|
11:00
|
بيروت
|
يريفان
|
ME 1276
|
تبكير موعد الاقلاع
|
07:00
|
09:10
|
اثينا
|
بيروت
|
ME 251
|
تبكير موعد الاقلاع
|
10:10
|
12:05
|
بيروت
|
اثينا
|
ME 252
|
تأخير موعد الاقلاع
|
17:00
|
15:25
|
ابوظبي
|
بيروت
|
ME 418
|
تأخير موعد الاقلاع
|
22:10
|
20:35
|
بيروت
|
ابوظبي
|
ME 419
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
- الرحلات المعدلة ليوم الأحد في 3 آب 2025:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الاقلاع
|
06:00
|
08:25
|
لارنكا
|
بيروت
|
ME 271
|
تبكير موعد الاقلاع
|
07:30
|
09:55
|
بيروت
|
لارنكا
|
ME 272
|
تأخير موعد الاقلاع
|
15:30
|
13:00
|
باريس
|
بيروت
|
ME 229
|
تأخير موعد الاقلاع
|
20:30
|
18:10
|
بيروت
|
باريس
|
ME 230
|
تأخير موعد الاقلاع
|
20:00
|
18:05
|
اثينا
|
بيروت
|
ME 253
|
تأخير موعد الاقلاع
|
22:55
|
21:00
|
بيروت
|
اثينا
|
ME 254
|
تأخير موعد الاقلاع
|
20:30
|
16:25
|
دبي
|
بيروت
|
ME 428
|
تأخير موعد الاقلاع
|
01:45 (+1)
|
21:40
|
بيروت
|
دبي
|
ME 429
|
تأخير موعد الاقلاع
|
21:00
|
18:00
|
الكويت
|
بيروت
|
ME 402
|
تأخير موعد الاقلاع
|
00:15 (+1)
|
21:15
|
بيروت
|
الكويت
|
ME 403
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة (+1) الاقلاع من دبي والكويت فجر 4 آب 2025
الرحلات المعدلة ليوم الأثنين في 4 آب 2025:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الاقلاع
|
08:15
|
11:45
|
روما
|
بيروت
|
ME 231
|
تبكير موعد الاقلاع
|
11:50
|
15:20
|
بيروت
|
روما
|
ME 232
|
تأخير موعد الاقلاع
|
15:30
|
13:00
|
باريس
|
بيروت
|
ME 229
|
تأخير موعد الاقلاع
|
20:30
|
18:10
|
بيروت
|
باريس
|
ME 230
|
تأخير موعد الاقلاع
|
17:45
|
15:25
|
ابوظبي
|
بيروت
|
ME 418
|
تأخير موعد الاقلاع
|
22:55
|
20:35
|
بيروت
|
ابو ظبي
|
ME 419
|
تأخير موعد الاقلاع
|
18:05
|
16:25
|
دبي
|
بيروت
|
ME 428
|
تأخير موعد الاقلاع
|
23:20
|
21:40
|
بيروت
|
دبي
|
ME 429
|
تأخير موعد الاقلاع
|
16:30
|
02:05
|
لاغوس
|
بيروت
|
ME 571
|
تأخير موعد الاقلاع
|
21:30
|
07:20
|
ابيدجان
|
لاغوس
|
ME 571
|
تأخير موعد الاقلاع
|
23:15
|
09:30
|
لاغوس
|
ابيدجان
|
ME 572
|
تأخير موعد الاقلاع
|
(+1) 2:30
|
13:30
|
بيروت
|
لاغوس
|
ME 572
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة (+1) الاقلاع من لاغوس الى بيروت فجر 5 آب 2025
الرحلات المعدلة ليوم الثلاثاء في 5 آب 2025 إضافة الى تقديم رحلة أكرا – أبيدجان من الأربعاء 6 آب الى الثلاثاء 5 آب:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الاقلاع
|
06:00
|
08:55
|
جدة
|
بيروت
|
ME 364
|
تبكير موعد الاقلاع
|
09:30
|
12:25
|
بيروت
|
جدة
|
ME 365
|
تأخير موعد الاقلاع
|
12:55
|
07:45
|
القاهرة
|
بيروت
|
ME 304
|
تأخير موعد الاقلاع
|
15:15
|
10:05
|
بيروت
|
القاهرة
|
ME 305
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
- إضافة الى تقديم رحلة أكرا – أبيدجان من الأربعاء 6 آب الى الثلاثاء 5 آب وفقاً للمواعيد التالية :
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الاقلاع
|
06:05 في 5 آب
|
02:05 في 6 أب
|
أكرا
|
بيروت
|
ME575
|
تبكير موعد الاقلاع
|
في 5 آب10:30
|
في 6 أب12:25
|
أبيدجان
|
أكرا
|
ME575
|
تأخير موعد الاقلاع
|
في 5 آب13:10
|
09:10 في 6 آب
|
أكرا
|
ابيدجان
|
ME576
|
تأخير موعد الاقلاع
|
في 5 آب15:10
|
في 6 آب10:10
|
بيروت
|
أكرا
|
ME576
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
- الرحلات المعدلة ليوم الأربعاء في 6 آب 2025 إضافة الى تبكير رحلة أكرا-أبيدجان ليوم 05 آب:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الاقلاع
|
05:30
|
07:15
|
ميلانو
|
بيروت
|
ME 235
|
تبكير موعد الاقلاع
|
09:25
|
11:10
|
بيروت
|
ميلانو
|
ME 236
|
تبكير موعد الاقلاع
|
06:00
|
08:25
|
لارنكا
|
بيروت
|
ME 271
|
تبكير موعد الاقلاع
|
07:30
|
09:55
|
بيروت
|
لارنكا
|
ME 272
|
تبكير موعد الاقلاع
|
06:45
|
08:25
|
اسطنبول
|
بيروت
|
ME 265
|
تبكير موعد الاقلاع
|
09:40
|
11:20
|
بيروت
|
اسطنبول
|
ME 266
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
- الرحلات المعدلة ليوم الخميس في 7 آب 2025:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الاقلاع
|
08:00
|
08:55
|
جدة
|
بيروت
|
ME 364
|
تبكير موعد الاقلاع
|
11:30
|
12:25
|
بيروت
|
جدة
|
ME 365
|
تأخير موعد الاقلاع
|
14:30
|
12:00
|
النجف
|
بيروت
|
ME326
|
تأخير موعد الاقلاع
|
17:10
|
14:40
|
بيروت
|
النجف
|
ME327
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم الرحلة أوتأخيرها.
يرجى من المسافرين الكرام أخذ العلم.