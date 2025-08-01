Aug 1, 2025 3:23 PMClock
اقتصاد
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تعديلات إضافية على بعض رحلات الـ"ميدل إيست"

المركزية- عطفًا على البيانين الصادرين بتاريخ 29 و30 تموز 2025 بشأن تعديل جدول رحلات شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية "ميدل إيست"، أعلنت الشركة عن إجراء تعديلات إضافية وذلك لاسباب تشغيلية على بعض رحلاتها المجدولة خلال الفترة الممتدة من يوم السبت 2 آب ولغاية يوم الخميس 7 آب 2025. تشمل هذه التعديلات الرحلات من وإلى المدن التالية: باريس، ميلانو، الكويت، النجف، أبو ظبي، ودبي. وبالتالي يصبح اجمالي الرحلات المعاد جدولتها كالتالي:

الرحلات المعدلة ليوم السبت 2 آب 2025:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع

06:00

08:25

لارنكا

بيروت

ME 271

تبكير موعد الاقلاع

07:30

09:55

بيروت

لارنكا

ME 272

تبكير موعد الاقلاع

06:00

06:50

يريفان

بيروت

ME 1275

تبكير موعد الاقلاع

10:10

11:00

بيروت

يريفان

ME 1276

تبكير موعد الاقلاع

07:00

09:10

اثينا

بيروت

ME 251

تبكير موعد الاقلاع

10:10

12:05

بيروت

اثينا

ME 252

تأخير موعد الاقلاع

17:00

15:25

ابوظبي

بيروت

ME 418

تأخير موعد الاقلاع

22:10

20:35

بيروت

ابوظبي

ME 419

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    

  1. الرحلات المعدلة ليوم الأحد في 3 آب 2025:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع

06:00

08:25

لارنكا

بيروت

ME 271

تبكير موعد الاقلاع

07:30

09:55

بيروت

لارنكا

ME 272

تأخير موعد الاقلاع

15:30

13:00

باريس

بيروت

ME 229

تأخير موعد الاقلاع

20:30

18:10

بيروت

باريس

ME 230

تأخير موعد الاقلاع

20:00

18:05

اثينا

بيروت

ME 253

تأخير موعد الاقلاع

22:55

21:00

بيروت

اثينا

ME 254

تأخير موعد الاقلاع

20:30

16:25

دبي

بيروت

ME 428

تأخير موعد الاقلاع

01:45 (+1)

21:40

بيروت

دبي

ME 429

تأخير موعد الاقلاع

21:00

18:00

الكويت

بيروت

ME 402

تأخير موعد الاقلاع

00:15 (+1)

21:15

بيروت

الكويت

ME 403

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة        (+1) الاقلاع من دبي والكويت فجر 4 آب 2025

الرحلات المعدلة ليوم الأثنين في 4 آب 2025:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع

08:15

11:45

روما

بيروت

ME 231

تبكير موعد الاقلاع

11:50

15:20

بيروت

روما

ME 232

تأخير موعد الاقلاع

15:30

13:00

باريس

بيروت

ME 229

تأخير موعد الاقلاع

20:30

18:10

بيروت

باريس

ME 230

تأخير موعد الاقلاع

17:45

15:25

ابوظبي

بيروت

ME 418

تأخير موعد الاقلاع

22:55

20:35

بيروت

ابو ظبي

ME 419

تأخير موعد الاقلاع

18:05

16:25

دبي

بيروت

ME 428

تأخير موعد الاقلاع

23:20

21:40

بيروت

دبي

ME 429

تأخير موعد الاقلاع

16:30

02:05

لاغوس

بيروت

ME 571

تأخير موعد الاقلاع

21:30

07:20

ابيدجان

لاغوس

 ME 571

تأخير موعد الاقلاع

23:15

09:30

لاغوس

ابيدجان

ME 572

تأخير موعد الاقلاع

(+1) 2:30

13:30

بيروت

لاغوس

 ME 572

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة         (+1) الاقلاع من لاغوس الى بيروت فجر 5 آب 2025

 الرحلات المعدلة ليوم الثلاثاء في 5 آب 2025 إضافة الى تقديم رحلة أكرا – أبيدجان من الأربعاء 6 آب الى الثلاثاء 5 آب:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع

06:00

08:55

جدة

بيروت

ME 364

تبكير موعد الاقلاع

09:30

12:25

بيروت

جدة

ME 365

تأخير موعد الاقلاع

12:55

07:45

القاهرة

بيروت

ME 304

تأخير موعد الاقلاع

15:15

10:05

بيروت

القاهرة

ME 305

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة        

 

  • إضافة الى تقديم رحلة أكرا – أبيدجان من الأربعاء 6 آب الى الثلاثاء 5 آب وفقاً للمواعيد التالية :

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع

06:05 في 5 آب

02:05 في 6 أب

أكرا

بيروت

ME575

تبكير موعد الاقلاع

 في 5 آب10:30

 في 6 أب12:25

أبيدجان

أكرا

ME575

تأخير موعد الاقلاع

 في 5 آب13:10

 09:10 في 6 آب

أكرا

ابيدجان

ME576

تأخير موعد الاقلاع

 في 5 آب15:10

 في 6 آب10:10

بيروت

أكرا

ME576

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة        

  1.  الرحلات المعدلة ليوم الأربعاء في 6 آب  2025 إضافة الى تبكير رحلة أكرا-أبيدجان ليوم 05 آب:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع

05:30

07:15

ميلانو

بيروت

ME 235

تبكير موعد الاقلاع

09:25

11:10

بيروت

ميلانو

ME 236

تبكير موعد الاقلاع

06:00

08:25

لارنكا

بيروت

ME 271

تبكير موعد الاقلاع

07:30

09:55

بيروت

لارنكا

ME 272

تبكير موعد الاقلاع

06:45

08:25

اسطنبول

بيروت

ME 265

تبكير موعد الاقلاع

09:40

11:20

بيروت

اسطنبول

ME 266

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة        

  1. الرحلات المعدلة ليوم الخميس في 7 آب 2025:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع

08:00

08:55

جدة

بيروت

ME 364

تبكير موعد الاقلاع

11:30

12:25

بيروت

جدة

ME 365

تأخير موعد الاقلاع

14:30

12:00

النجف

بيروت

ME326

تأخير موعد الاقلاع

17:10

14:40

بيروت

النجف

ME327

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة        

يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم الرحلة أوتأخيرها.

يرجى من المسافرين الكرام أخذ العلم.

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