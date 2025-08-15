احتشد نحو 140 شخصا في تقاطع مزدحم في مدينة أنكوراج في ألاسكا للتعبير عن احتجاجهم، عشية اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وجذب المتظاهرون، الذين لوحوا بالأعلام الأوكرانية والأميركية وحملوا لافتات مساء يوم الخميس دعم سائقي السيارات المارة الذين أطلقوا أبواق سياراتهم.

وتساءلت إحدى المشاركات في الاحتجاج وتدعى كريستي ويلر عن سبب عدم حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي للقمة المزمعة يوم الجمعة.

وقالت: “من المهم للغاية أن نجعل العالم يعرف أن ألاسكا لا توافق على هذا الاجتماع أو الأشخاص المشاركين فيه”.