المركزية- صدر عن شركة "تاتش" البيان الآتي: "تتعرَض شبكة "تاتش" منذ فترة إلى تشويش خارجي مزمن اشتدّ مؤخراً في منطقة الجناح، مما يؤثر جزئياً على جودة خدمة الاتصالات والبيانات.

وتدرس الشركة كل الحلول المحتملة لتحسين جودة الخدمة في المنطقة، تحديداً في مستشفى الزهراء، وضمان استمرارية الخدمة لمشتركيها بالتنسيق التام مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية.

وعليه، تعتذر الشركة عن أي إزعاج ناتج من هذا الظرف الخارج عن إرادتها، وستُبقي مشتركيها على بيّنة من أي تطوّر في هذا المجال، مؤكّدة حرصها الدائم على تأمين أعلى مستويات الجودة والاستقرار في خدماتها".