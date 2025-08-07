أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الرسوم الجمركية المتبادلة دخلت حيّز التنفيذ عند منتصف هذه الليلة 7 آب.

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" إن الرسوم الجمركية دخلت حيّز التنفيذ منتصف الليل، وقدر أن الرسوم ستضخ "مليارات الدولارات" في الاقتصاد الأميركي، "معظمها من دول أساءت استغلال العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة لسنوات"، وفق تعبيره.

وكتب: "إنه منتصف الليل! تتدفق الآن مليارات الدولارات من التعريفات الجمركية إلى الولايات المتحدة الأميركية".

وفي الأول من آب، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية تتراوح بين 15% و41% على أكثر من 60 دولة والاتحاد الأوروبي.

وفرضت أعلى الرسوم الجمركية على دول مثل سوريا (41%)، ولاوس (40%)، وميانمار (40%)، وسويسرا (39%)، والعراق (35%)، وصربيا (35%).

