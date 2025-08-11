أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أنه يعتزم نقل المشردين “بعيدا” من واشنطن، بعد أيام من طرحه فكرة وضع العاصمة تحت سلطة الحكومة الفيدرالية بعدما قال إن معدل الجريمة فيها ارتفع.

وأعلن الملياردير الجمهوري عن مؤتمر صحافي، يوم الاثنين، من المتوقع أن يكشف فيه خططه لواشنطن التي تديرها سلطة منتخبة محليا في مقاطعة كولومبيا تحت إشراف الكونغرس.

وقال الرئيس الأميركي في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال الأحد “سأجعل عاصمتنا أكثر أمانا وجمالا مما كانت عليه في أي وقت مضى”.

وأضاف “يجب على المشردين الرحيل فورا. سنوفر لكم أماكن للإقامة، ولكن بعيدا من العاصمة”، مضيفا أن المجرمين في المدينة سيسجنون بسرعة.

وتابع أن “كل هذا سيحدث بسرعة كبيرة”.