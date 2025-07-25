قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "حماس لا تريد حقا التوصل إلى اتفاق".

وتابع: "لقد انسحبنا من مفاوضات غزة وهذا أمر مؤسف فحماس لم تهتم بإبرام أي صفقة ولا بد من القضاء عليها".

وأشار ترامب الى أنه "سيكون من الصعب استعادة بقية الرهائن في غزة لأن حماس تعرف أنه لن تكون لديها أوراق للمساومة".

وكشف عن أنه تحدث مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إرسال مساعدات لغزة، مضيفًا: "لكنني لن أخوض في التفاصيل".

وعما صرح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون به اليوم بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، اعتبر ترامب أن "ما أعلنه ماكرون بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية لا ثقل له وكلماته لا وزن لها".