أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حديث له أمام الصحافيين في البيت الأبيض، إلى أنّ "روسيا دولة قوية تعرف كيف تنتصر في الحروب".

وأضاف الرئيس الأميركي: "الروس أقوياء، ولهذا السبب يواصلون القتال. لقد تمكنت روسيا من إلحاق الهزيمة بهتلر. ونحن (الولايات المتحدة) أيضا هزمناه. وهزمت روسيا نابليون قبل ذلك".

ويرى ترامب أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسفر إلى ألاسكا، لعقد لقاء معه، هو "تصرف يحمل الكثير من الاحترام".

وقال ترامب للصحافيين: "أعتقد أنه تصرف يحمل الكثير من الاحترام أن يأتي رئيس روسيا إلى بلدنا، بدلا من أن نسافر نحن إلى بلده أو حتى إلى مكان ثالث، وأعتقد أننا سنجري محادثات بناءة".

