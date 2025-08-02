مع تلويحه بفرض عقوبات إضافية على روسيا، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالبارع جدا في التعامل مع العقوبات.

وقال ترامب في مقابلة مع "نيوز ماكس"، السبت، إن بوتين صعب المراس وليس سهلا، لكنه أكد في الوقت عينه أنهما أجريا محادثات جيدة في السابق، كان من الممكن أن تؤدي إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

"القنابل تتطاير فجأة"

إلا أنه أشار إلى أنه وسط تلك المحادثات كانت "القنابل تبدأ فجأة في التطاير"، وفق تعبيره.

وأضاف الرئيس الأميركي قائلا: "بوتين كان صعب المراس وأجرينا العديد من المحادثات الجيدة، وظننت أننا نجحنا 3 مرات في الاقتراب من إنهاء الحرب".

كما شدد على أنه يرغب في إخماد هذه الحرب والنيران بين البلدين.

إلى ذلك، أردف أن بلاده عازمة على فرض عقوبات إضافية على موسكو في حال لم يتم التوصل إلى إنهاء الصراع المستمر منذ فبراير 2022.

انتقادات لاذعة لمدفيديف

على صعيد آخر وجه ترامب انتقادات لاذعة إلى نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف لاسيما بعد تصريحاته حول الأسلحة النووية، ووصفه بالفاشل.

أتى ذلك، بعد تصاعد الحرب الكلامية بين الرجلين خلال الأيام الماضية، وإعلان الرئيس الأميركي أمس أنه "أمر بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة" ردا على تصريحات الرئيس الروسي السابق التي وصفها بالاستفزازية.

وكان مدفيديف انتقد ترامب بشدة الخميس في منشور على تليغرام، تطرق فيه إلى "اليد الميتة"، وهو نظام تحكم آلي بالأسلحة النووية طوره الاتحاد السوفياتي إبان الحرب الباردة للتحكم بترسانته النووية، وذلك بعدما انتقد الرئيس الأميركي "الاقتصاد الميت" لروسيا والهند.

يذكر أن ترامب كان حدد مهلة لروسيا تنقضي نهاية الأسبوع المقبل، من أجل اتخاذ خطوات لوضع حد للحرب في أوكرانيا وإلا مواجهة عقوبات جديدة.