Jul 22, 2025 7:16 PMClock
دوليات
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ترامب: باول سيغادر منصبه خلال 8 أشهر وقد أزور الصين قريباً بدعوة من الرئيس شي

قال الرئيس دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: «إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أبقى أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، وسيُغادر منصبه خلال ثمانية أشهر».
وقال خلال اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن: «أعتقد أنه لم يُحسن التصرف، لكنه سيُغادر منصبه قريباً».
وتابع: «إن الرئيس الصيني شي جين بينج دعاه لزيارة الصين، ومن المرجح أن يلتقيه في المستقبل غير البعيد».

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