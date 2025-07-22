قال الرئيس دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: «إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أبقى أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، وسيُغادر منصبه خلال ثمانية أشهر».

وقال خلال اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن: «أعتقد أنه لم يُحسن التصرف، لكنه سيُغادر منصبه قريباً».

وتابع: «إن الرئيس الصيني شي جين بينج دعاه لزيارة الصين، ومن المرجح أن يلتقيه في المستقبل غير البعيد».