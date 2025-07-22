قال الرئيس دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: «إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أبقى أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، وسيُغادر منصبه خلال ثمانية أشهر».
وقال خلال اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن: «أعتقد أنه لم يُحسن التصرف، لكنه سيُغادر منصبه قريباً».
وتابع: «إن الرئيس الصيني شي جين بينج دعاه لزيارة الصين، ومن المرجح أن يلتقيه في المستقبل غير البعيد».
Jul 22, 2025 7:16 PM
دوليات
ترامب: باول سيغادر منصبه خلال 8 أشهر وقد أزور الصين قريباً بدعوة من الرئيس شي
قال الرئيس دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: «إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أبقى أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، وسيُغادر منصبه خلال ثمانية أشهر».