ترامب: الذهب لن يخضع لرسوم جمركية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن واردات الولايات المتحدة من الذهب لن تخضع لتعرفات إضافية، وذلك بعد أيام من إعلان الجمارك الأميركية أن بعض السبائك مشمول بالرسوم الجديدة.

وقال ترامب عبر “تروث سوشال”: “لن تفرض تعرفات على الذهب”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وجاء إعلان ترامب بعد إصدار الجمارك الأميركية رسالة جاء فيها أن سبائك الذهب من فئتي كيلوغرام واحد ومئة أونصة (2.8 كيلوغرام) ستخضع للتعرفات ، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية خلال تعاملات الجمعة الماضي بسوق العقود الآجلة في أميركا.

