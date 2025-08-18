Aug 18, 2025 8:39 AMClock
دوليات
ترامب أكد قدرة زيلينسكي على إنهاء الحرب وإستبعد استعادة أوكرانيا للقرم أو أنضمامها للناتو

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت متأخر أمس أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادر على إنهاء الحرب مع روسيا "على الفور"، لكنه استبعد استعادة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم أو انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكتب عبر منصته "تروث سوشال" عشية اجتماعه المقرر في البيت الأبيض مع زيلينسكي وقادة أوروبيين : "بإمكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي إنهاء الحرب مع روسيا على الفور تقريبا، في حال أراد ذلك، أو يمكنه مواصلة القتال".

أضاف : "لا استعادة للقرم التي منحها أوباما (قبل 12 عاما من دون إطلاق رصاصة واحدة) ولا انضمام لأوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي".

