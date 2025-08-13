قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه سيود عقد اجتماع ثانٍ مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إذا سار اجتماعه الأول مع بوتين على نحو جيد.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي: "إذا سار الأول على نحو جيد سنعقد اجتماعاً ثانياً قريباً... أود أن أفعل ذلك على الفور تقريباً وسنعقد اجتماعاً ثانياً بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي بحضوري إذا كانا يودان وجودي فيه".

وأضاف: "يمكن تحقيق بعض الإنجازات العظيمة في الاجتماع الأول - سيكون اجتماعاً بالغ الأهمية - لكنه يُمهد الطريق لاجتماع ثانٍ"، متحدثاً أيضاً عن "اتصال جيد جداً" أجراه في وقت سابق مع قادة أوروبيين بينهم زيلينسكي.

كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد أن روسيا ستصطدم بعواقب خطيرة، إذا لم تسفر القمة الروسية-الأميركية في ألاسكا يوم 15 أغسطس (آب) عن اتفاق تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية. وقال ترامب: "نعم.... العواقب ستكون خطيرة".

ورفض الإفصاح عن طبيعة تلك العواقب، لكنه وجه تحذيرات بفرض عقوبات اقتصادية صارمة إذا لم يُمكن إحراز أي تقدم.

وتحدث ترامب بعد أن عقد محادثات هاتفية مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي عن اجتماعه مع بوتين. وقال "كانت المكالمة جيدة جدا... كان الرئيس زيلينسكي حاضراً. تقييمي للاتصال بأنه رائع، وودي للغاية".

يأتي هذا بينما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع قوله إن زعماء الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا ناقشوا، اليوم، أماكن محتملة لاجتماع متابعة بعد قمة الرئيسين الأميركي والروسي في ألاسكا هذا الأسبوع. وأضاف المصدر أن الأماكن المحتملة تشمل مدناً في أوروبا والشرق الأوسط.

من جهته قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، اليوم الأربعاء، إن ترامب أبلغه بأن مهمته هي إعادة السلام إلى أوروبا.

وأضاف فانس في كلمة أمام جنود أميركيين بقاعدة عسكرية في إنجلترا: "لقد تحدثت معه للتو... وقال بكل بساطة إننا سنجعل مهمتنا كإدارة هي إحلال السلام في أوروبا مرة أخرى".