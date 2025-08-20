رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّه إذا تمكّن من تحقيق السلام في أوكرانيا فإنّ هذا الإنجاز قد يساعده على "دخول الجنّة"، مشيراً إلى أنّ فرصه ضعيفة حالياً في نيل النعيم الأبدي.



وسبق لترامب أن لمّح إلى رغبته بإنهاء الحرب في أوكرانيا للحصول على جائزة نوبل للسلام التي لا يفوّت فرصة إلا ويؤكّد أنّه يستحقّها عن جدارة.

وغداة استضافته في البيت الأبيض قمّة جمعته بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين لإيجاد حل للنزاع بين كييف وموسكو، كشف ترامب في مقابلة تلفزيونية عن دافع أخر لمساعيه السلمية هذه.



وقال لـ"فوكس نيوز": "أريد أن أحاول دخول الجنة إن أمكن". وأضاف "أسمع أنّني لست في وضع جيّد، وأنّني فعلا في أسفل السلم! لكن إذا تمكّنت من دخول الجنّة، فسيكون هذا أحد الأسباب".