المركزية - قدّم عناصر من الحرس المدني الإسباني التابعين للواء المتعدد الجنسيات في " اليونيفيل"، تدريباً نظرياً وعملياً متقدّماً في تقنيات العمل الشرطي والتدخّل الميداني لعناصر من مديرية أمن الدولة اللبنانية استمر ثلاثة ايام، وذلك في قاعدة ميغيل دي سرفانتس في مرجعيون.

تضمّن البرنامج، بحسب بيان، مجموعة واسعة من المواضيع، أبرزها تقنيات التدخل الشرطي، أساليب التعامل مع الأسلحة النارية القصيرة، وإجراءات دخول المباني، إلى جانب الطبّ التكتيكي والسيطرة على النزيف، بدعم من الوحدة الطبية في اللواء الإسباني.

يذكر أنّ هذه الدورة شهدت للمرة الأولى مشاركة نساء من مديرية أمن الدولة، في خطوة تُعدّ إنجازاً بارزاً على صعيد تعزيز الشمولية وتمثيل المرأة في الأجهزة الأمنية اللبنانية. تُسهم هذه الدورات التدريبية بشكل مباشر في تعزيز التعاون العملياتي ورفع الكفاءة التكتيكية لفرق أمن الدولة المنتشرة في جنوب لبنان. كما يُعزّز هذا الجهد المشترك الحضورَ المؤسساتي للدولة اللبنانية في المنطقة، ويساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، وهما عنصران أساسيان لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

حضر النشاط رئيسي الوحدات الإقليميتين للمديرية العامة لأمن الدولة العاملتين في منطقة انتشار اليونيفيل، الجنرال منير ضاهر (قيادة صيدا) والعقيد حسين طباجة (قيادة النبطية)، حيث أكّد اللواء ضاهر أهمية هذه البرامج التدريبية، معرباً عن تقديره للدعم المتواصل ولتعزيز العلاقات المؤسساتية التي تحققت بفضل التعاون مع الوحدة الإسبانية الحالية.

بدوره، قال قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" الجنرال ريكاردو إستيبان كابريخوس:"من خلال هذه المبادرات، تُجدّد اليونيفيل – وبالتالي إسبانيا – التزامها الراسخ دعم المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية وتعزيز التنسيق الوثيق معها، في سعيٍ دائم لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في جنوب البلاد، وهو الهدف الأسمى للقرار 1701".