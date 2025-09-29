اعتبرت مصادر سياسية مطلعة عبر لـ “اللواء” ان تداعيات تجمع الروشة لم تنتهِ بعد، بدليل ان ردود الفعل عليها ما تزال قائمة والحديث عن اختلاف بين المعنيِّين في مقاربة الموضوع منذ حصوله.

واشارت المصادر الى ان ما من موعد دقيق لجلسة مجلس الوزراء بإنتظار التوافق عليها بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، مع العلم ان هناك رغبة في انعقاد الجلسة قريباً تفادياً للقول ان مجلس الوزراء معلق، داعية الى انتظار اشارات محددة بشأن معالجة ما جرى وعودة الامور الى سابق عهدها، وسط معلومات عن اجتماع قريب بين الرئيسين عون ونواف سلام قبل الجلسة، للتداول في تطورات الايام الماضية ومناقشة مسار عمل الحكومة.

واليوم يزاول رئيس الجمهورية نشاطه الرسمي في القصر الجمهوري بعد عودته من نيويورك حيث ترأس وفد لبنان الى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت معلومات “اللواء” من مصادرحكومية الى انه قد تُعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع في القصر الجمهوري بحضور سلام، وهو استقبل امس في منزله المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله. وسيشارك اليوم مع اعضاء الحكومة في جلسة مجلس النواب التشريعية. وسط معلومات انه مصرُّ على متابعة التحقيق الامني ومحاسبة مخالفي تعميمه بعدم استخدام صخرة الروشة لأغراض حزبية.

المصدر: اللواء