المركزية - أعلنت المديرية العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامة، أن “النادي اللبناني للسيارات والسياحة ينظم “رالي البترون الأول”، وذلك بتاريخي 26و27-7-2025، لذلك ستتخذ تدابير السير التالية:

المرحلة الاستعراضية الخاصة: 1,60 كلم:

تنطلق هذه المرحلة الاستعراضية من أمام فندق “San Stephano Resort” داخل شوارع البترون الجنوبية.

تقفل هذه الطريق بتاريخ 26-7-2025 من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00.

المرحلة الخاصة الثانية والخامسة للسرعة: 15.86 كلم:

تنطلق هذه المرحلة من حامات، راس نحاش، كفرحاتا، بتعورة، كفتون، بقسيما وصولاً الى جبلا.

منع مرور السيارات بتاريخ 27-7-2025 ما بين الأوقات التالية: من الساعة 7.48 الى الساعة 10.18 ومن الساعة 12.28 الى الساعة 14.58.

المرحلة الخاصة الثالثة والسادسة للسرعة: 9.08 كلم:

تنطلق هذه المرحلة من عرطز، فتحات، صورات، كفرشليمان، حلتا وصولاً إلى آسيا.

منع مرور السيارات بتاريخ 27-7-2025 ما بين الأوقات التالية: من الساعة 8.37 الى الساعة 11.07 ومن الساعة 13.17 الى الساعة 15.47.

المرحلة الخاصة الرابعة والسابعة للسرعة 20.10 كلم:

تنطلق هذه المرحلة من كور، كفرحتنا، زان، آسيا، مراح الحاج، العلالي وصولاً الى شبطين.

منع مرور السيارات بتاريخ 27-7-2025 ما بين الأوقات التالية: من الساعة 9.15 الى الساعة 11.45 ومن الساعة 13.55 الى الساعة 16.25”.

وأضافت: “لذلك سيتم منع السير على الطرقات المذكورة في الاوقات المحددة أعلاه على ان تفتح بعد مرور آخر المتسابقين عليها”.

وختمت: “يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبلافتات السير تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.