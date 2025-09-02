المركزية- زارت رئيسة تجمّع رجال وسيّدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) جمانة الصدّي شعيا، يرافقها عضوة مجلس الإدارة داليا جبيلي وعضو التجمّع شربل طويل،وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة في مكتبه.

وعرض الوفد خلال اللقاء، التحدّيات التي يواجهها القطاع الخاص اللبناني الشّرعي في مجالات التحوّل الرقمي والتكنولوجيا الناشئة، مؤكّدا أنّ الذكاء الاصطناعي يشكّل ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام.

كما تمّ التأكيد على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجالي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدفع عجلة النمو وبناء اقتصاد أكثر متانة واستقراراً.

كذلك اقترح الوفد خلال اللقاء المساهمة الفاعلة في عمل الوزارة، وتسخير خبرات أعضائه لتقديم الاستشارات في المشاريع التكنولوجية ذات الأهمية الوطنية. وفي هذا السياق، جرى التوافق المبدئي على تحديد وتنفيذ مشروع ريادي تجريبي يهدف إلى تعزيز الابتكار، وبناء الثقة، والمضي قدماً بأجندة التحوّل الرقمي في لبنان.

وفي ختام اللقاء، جرى التشديد على أهمية استمرار التعاون المستقبلي بين التجمّع والوزارة بما يخدم مصلحة لبنان واقتصاده، ويجسّد تطلّعات الشباب اللبناني بروح الأمل والمسؤولية.

