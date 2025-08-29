المركزية- عقد تجمع الشركات اللبنانية اجتماعاً برئاسة رئيسه باسم البواب في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم خلاله البحث في الأوضاع العامة والنشاط الاقتصادي المسجل في موسم الصيف، فضلاً عن متطلبات تحسين ظروف أعمال المؤسسات والشركات لا سيما تسويات تعويض نهاية الخدمة.

وحضر الاجتماع بالإضافة إلى البواب كل من نائب رئيس التجمع هادي سوبرة وأمين المال باتريك شراباتي والأعضاء محمد أبو درويش، ألفونس ديب، مازن سنو، زياد شهاب الدين ورولا خوري، وعبر تقنية zoom هشام أيلوش وسحر غدار.

وأصدر التجمع بياناً نوّه فيه بالنتائج المحققة خلال موسم الصيف على الرغم من انطلاقته المتأخرة، كون ذلك من شأنه إعطاء جرعة أوكسيجين للشركات والمؤسسات بمختلف قطاعاتها، بعد معاناة طويلة، مثنياً في هذا الإطار على الجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة لوضع البلاد على الطريق الصحيح ولإعادة الثقة بلبنان.

وشدد على ضرورة إعطاء السلطة أولوية كبيرة لتحسين ظروف عمل الشركات والمؤسسات الخاصة، الى جانب اهتمامها بالقضايا الإصلاحية، كون هذه الظروف تشكل عاملاً ضاغطاً وتحدياً في الإنتاجية والتنافسية.

وقال "لم يعد مقبولاً استمرار عمل المؤسسات الخاصة في ظل عدد من الأمور الأساسية العالقة، ومنها التسويات الضريبية، وتسويات تعويض نهاية الخدمة، ولا بد ايضاً من الذهاب سريعاً لتسهيل إنجاز المعاملات والانتقال الى المعاملات الإلكترونية والحكومة الذكية".

كما شدد على "موضوع جوهري، يتمثل بضرورة مكافحة الاقتصاد غير الشرعي، الذي يشكل أكبر خطر يهدد الاقتصاد الشرعي وخزينة الدولة".

وأعلن أنه سيركز في المرحلة المقبلة على هذه الأمور بشكل أساسي، معلناً أنه سيطلق استمارة لاستطلاع رأي الشركات حول ظروف الأعمال ومتطلبات تحسينها، فضلاً عن تنظيم ورش عمل للانخراط في الذكاء الاصطناعي.