أعلنت شركة “تاتش”، في بيان، استعادة شبكتها في بلدات برمانا، بعبدات، راس المتن، بيت مري، الربوة، جورة البلوط، مار شعيا، عينطورة المتن، بصاليم وترشيش، عملها الطبيعي بعد توقف دام بين الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى الساعة الرابعة من بعد الظهر، بسبب عطل طرأ على محوّل أساسي في الشبكة (backbone router).

كما أشارت الشركة الى أنّ فريقها التقني “باشر تلقائيا بمعالجة الأمر عبر إجراء استبدال كامل للمحوّل وربطه من جديد بالشبكة، وإعادة الخدمة لمشتركيها في المناطق المعنية”. كما أكدت التزامها “الكامل بتأمين أعلى مستويات الجودة والاستقرار في خدماتها”.