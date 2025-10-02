المركزية- أطلقت شركة تاتش المزاد العلني على الأرقام الخليوية المميزة عبر موقعها الالكتروني www.touch.com.lb وتطبيقها الخليوي، بتوجيهات من وزير الاتّصالات شارل الحاج، الحريص على تأمين فرص متساوية للحصول على أرقام مميّزة، وفي الوقت نفسه تأمين المزيد من الواردات للخزينة العامة، بعدما كان نقل خدمة الأرقام المميزة من مكتب الوزير، إلى الشركتَين لوضعها على موقع كلّ منهما لتمكين المواطنين من الحصول عليها مباشرة وبشفافية، ومن دون أية وساطة.

يشمل المزاد الالكتروني الأرقام المميزة بكل فئاتها أي: كروم (Chrome)، برونز (Bronze)، فضي (Silver)، ذهبي (Golden)، دايموند B (Diamond B)، ودايموندA (Diamond A).

وفي هذا الإطار، قال وزير الاتّصالات شارل الحاج "اعتمدنا في وزارة الاتّصالات الشفافية المطلقة خيارًا ثابتًا في تقديم الخدمات للجميع بسواسية، ومن دون تدخّل."

وشدّد الوزير الحاج كذلك على حرص الوزارة "على بذل الجهود لزيادة الواردات ورفد خزينة الدولة التي هي بأمس الحاجة لها إما لإعادة الإعمار، أو لتحسين رواتب موظفي القطاع العام، أو لاستثمارها في تحسين البنى التحتية بما فيها الاتّصالات".

أما رئيس مجلس إدارة شركة تاتش والمدير العام كريم سليم سلام فاعتبر "أن التعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات وحرصها على السير بخطى سريعة في مختلف الخطط، دفع بتاتش استعجال العمل لإطلاق خدمة المزاد العلني الالكتروني على الأرقام المميزة قبل الوقت المتفق عليه، وتمكنّا من تحقيق ذلك بفضل تفاني فريق عمل تاتش وتكثيف جهوده والعمل على مدار الساعة يداً واحدة". وشدّد سلام "على الشفافية المطلقة التي تتميز بها عملية المزاد الالكتروني لأنها ممكننة بكل مراحلها".

وبحسب الآلية والشروط التي وضعتها الشركة، يستطيع أي مشترك عمره فوق الـ 18 سنة سواء كان لبنانيا أو أجنبيا ويحمل وثائق هوية رسمية ويكون مؤهلا لإصدار خط وفقاً لقواعد الشركة، ويرغب دخول المزاد العلني عبر موقع تاتش الالكتروني أو تطبيقها الخليوي، أن يختار الرقم الذي يريد الاشتراك بمزاده، ثم يتسجّل في الخانة الخاصة بالمزاد ويدفع رسوم التسجيل، علماً أنه يستطيع الاشتراك بأكثر من مزاد لكنه في الوقت ذاته لا يحوز إلا على رقمين مميزين. أما رسوم التسجيل التي تتضمن القيمة المضافة، فهي 30 دولار أميركي للكروم Chrome، 50 دولار للبرونزي Bronze، 70 دولار أميركي للفضي Silver، 100 دولار أميركي للذهبي Golden، 200 للدايموند B Diamond B، و300 دولار أميركي للدايموند A Diamond A. ولا تسحب هذه الرسوم إلا بعد البدء بالمزايدة، وفي حال تم إلغاء أي مزايدة، يسترجعها المشترك خلال 30 يوماً. بالإضافة إلى ذلك، ترسل شركة تاتش رسالة نصية برمز OTP للمشترك الذي تسجّل ودفع الرسوم، والرقم الذي اختار المشاركة بالمزاد عليه. كما حدّدت الشركة السعر الأدنى للبدء بأي مزايدة بحسب كل فئة على الشكل التالي:

- كروم Chrome: 180 دولار أميركي

- برونزي Bronze: 350 دولار أميركي

- فضي Silver: 600 دولار أميركي

- ذهبي Golden: 1500 دولار أميركي

- دايموند B Diamond B: 8500 دولار أميركي

- دايموند A Diamond A: 17000 دولار أميركي

يستطيع كل مشترك بالمزاد العلني الالكتروني مراقبة مسار المزاد عبر الموقع الالكتروني أو التطبيق الخليوي لتاتش لحين إقفال المزاد بشكل تلقائي بحسب الوقت المحدّد مسبقاً. ويُمنح الاشتراك بالرقم المميز للمشترك الذي قدّم السعر الأعلى، وتعلن الشركة عن بيعه على موقعها الالكتروني وتطبيقها الخليوي.