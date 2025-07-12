الوضع في لبنان دليل على نجاح إسرائيل في دحر العدو وردعه وخلق واقع سياسي جديد، حيث أفاد المراسل العسكري ينون شالوم يتاش في "مجلة السبت"، مساء اليوم السبت، ببيانات الجيش الإسرائيلي التي تُظهر أن حزب الله ينتهك وقف إطلاق النار باستمرار.

وخلال الأسبوع، جمعت i24NEWS بيانات داخلية حول نطاق الانتهاك وفعالية تطبيق جيش لبنان الجنوبي للاتفاق خلال وقف إطلاق النار. يُظهر هذا أن حزب الله ينتهك الاتفاق سبع مرات يوميًا - 1590 حالة. بالإضافة إلى ذلك، تعامل الجيش اللبناني مع 52% من شكاوى إسرائيل بشأن انتهاكات حزب الله، وقضى الجيش الإسرائيلي على 130 مسلحا.