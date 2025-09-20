المركزية - افادت مصادر بأن مستشار وزير الخارجية السعودي، الأمير يزيد بن فرحان باق في لبنان عدة ايام .

واشارت مصادر الوفد المرافق لبن فرحان انه التقى اليوم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل .

وبأنه سيلتقي غدا النواب حسن مراد وعبد الرحمن البزري ووضاح الصادق، كما سيلتقي وفدا من الأحباش وصحافيين، ليختتم جولته بلقاء رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري.

كما يشارك بن فرحان يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة العيد الوطني للمملكة في استقبال للسفارة السعودية في فندق فينيسيا.

وفي السياق، ترددت معلومات عن احتمال اجتماعه مع المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس خلال زيارتها الى لبنان .