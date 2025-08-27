يدرك بنك بيروت أهمية الإدارة المالية المتكاملة والسهلة للشركات الحديثة. يتيح تكامل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مع واجهات برمجة التطبيقات المصرفية (APIs) من بنك بيروت حلولاً شاملة لمزامنة الشؤون المالية للشركات بشكل سلس. يعمل هذا التكامل على إزالة الحاجة لإدخال البيانات يدويًا، مما يقلل من الأخطاء ويوفر الموارد. بربط أنظمة ERP مباشرة بالخدمات المصرفية، تحقق الشركات تتبعًا فوريًا للشؤون المالية، وتبسيطًا لعمليات التسوية، وإدارة فعالة للمعاملات. تضمن واجهات برمجة التطبيقات الآمنة حماية بيانات الشركات المالية مع توفير وصول مستمر إلى المعلومات المهمة. هذا التكامل القوي يعزز الوضوح المالي، ويحسن التخطيط الاستراتيجي، ويرفع الإنتاجية، مما يمكّن الشركات من النمو المستدام.

