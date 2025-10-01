نظّمت بلدية جبيل - بيبلوس، بالشراكة مع مركز الرعاية الصحية الأولية التابع لها و"مستشفى سيدة مارتين"، ندوة صحية بعنوان "التشخيص المبكر لسرطان الثدي... أمل بالحياة"، ضمن حملة التوعية بمناسبة حلول شهر تشرين الأوّل، حضرها رئيس البلدية الدكتور جوزف الشامي وأعضاء المجلس البلدي وممثلون عن جمعيات تُعنى بصحة المرأة.

استهلت الندوة عضو المجلس البلدي الدكتورة دوللي صفير، بكلمة رحّبت فيها بالحضور وتحدثت عن سرطان الثدي وأهمية شهر تشرين الأول الذي يُرمز إليه عالميًا بالشريط الوردي Ruban Rose.

ثم قدّمت الدكتورة ستيفاني فلاس محاضرة علمية تطرّقت فيها إلى أنواع الصور الطبية المستخدمة للكشف المبكر والفرق بين التصوير الشعاعي للثدي (Mammographie) والتصوير الصوتي (Échographie)، إضافةً إلى الفئات العمرية المعنية بالفحوصات، والعوامل المسببة والمخاطر مثل التقدّم في العمر والوراثة، فضلًا عن العلامات والأعراض التي تستوجب الانتباه، وأبرز التوصيات العالمية للكشف المبكر.

كما عرضت السيدة فيفيان صفير نشاطات مركز "ماري الشامي لاقتفاء الامراض السرطانية" في مستشفى سيدة مارتين والخدمات التي يقدّمها.

يشار الى ان أنّ بلدية جبيل – بيبلوس، وضمن حملتها المستمرة طوال شهر تشرين الأول، تنظّم استشارات مجانية كل يوم اثنين وخميس في مركز الرعاية الصحية الأولية، فيما يقدّم مستشفى سيدة مارتين – جبيل صورًا شعاعية للثدي تعزيزًا للكشف المبكر والوقاية بتعرفة تفضيلية.