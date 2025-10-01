أعلنت بلدية بطرماز ـ الضنية، في بيان أنّها "ستتخذ صفة الإدعاء الشّخصي في حق كل من يُظهره التحقيق متورطا برمي النفايات عمدا على الطريق العام في البلدة، بعد أن قامت وعلى مدى عدة أيام متتالية بتنظيفه ورفع النفايات حفاظا على النظافة والصحة العامة. وقد تبيّن أنّ بعض الأشخاص المخالفين يقومون بشكل متعمّد ومستفز برمي النفايات مجدداً على الطريق".

وأشارت إلى أنه "سيتم تحويل الملف إلى الأجهزة المختصة لملاحقة المخالفين ونيلهم الجزاء القانوني العادل"، مؤكدة أنها "لن تسمح لأي شخص بالإضرار بالقرية أو العبث ببيئتها ونظافتها".

وحذرت البلدية من أن "هذا الإنذار بمثابة إشعار رسمي لكل من تسوّل له نفسه القيام بهذه الأفعال المضرّة، وتحتفظ البلدية بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة".