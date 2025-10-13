أعلنت شركة ينابيع مياه تنورين ش.م.ل.، عقد مؤتمر صحافي في مقر الشركة – جسر الباشا، وذلك يوم الثلثاء الواقع في 14 تشرين الأول الجاري، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، في ضوء ما أُثير أخيرًا حول القرار الصادر عن وزير الصحة بالوكالة السيد نزار هاني، والمتعلق بمياه تنورين، وما تبعه من مواقف وتصريحات.

وأوضحت الشركة في بيان أن “هذا المؤتمر يأتي في إطار حرص الشركة على توضيح الحقائق ووضع الرأي العام أمام المعلومات الدقيقة المتعلقة بجودة مياه تنورين ومطابقتها الكاملة للمواصفات والمعايير اللبنانية والدولية المعتمدة”.

وأكدت “التزامها الثابت بالشفافية وبثقة المستهلك اللبناني، وباستمرارها في تقديم منتج يحمل اسم تنورين”.