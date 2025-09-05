نشرت حركة "حماس" مقطعا مصورا لاثنين من الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، يدعوان فيه إلى التحرك من أجل وقف الحرب وإطلاق سراح المحتجزين.

https://twitter.com/i/status/1963879980024180900

ويُظهر الفيديو، الذي جاء بعنوان "الوقت ينفد"، محتجزا إسرائيليا في سيارة تجول بين مبانٍ مدمرة، يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باللغة العبرية، عدم تنفيذ الهجوم العسكري المخطط له للسيطرة على مدينة غزة.

وفي الفيديو، عبّر المحتجز غاي دلال عن ظروف بقائه على قيد الحياة بعد 22 شهرا من الأسر وسط أوضاع قاسية نتيجة تصاعد القصف الإسرائيلي ونقص الطعام والماء والغاز والكهرباء في ظل استمرار الحصار، وفقا لوكالة "شهاب" للأنباء.

ويقول المحتجز "غاي دلال"، الذي يظهر في نهاية الفيديو وهو يلتقي بمحتجز آخر، إنه موجود في مدينة غزة وأن الفيديو تم تصويره في 28 آب الماضي.

وقال دلال: "أنا وباقي الأسرى ومليونا مواطن من سكان القطاع نواجه هذه الصعوبات كل يوم"، معبرا بسخرية عن الإهمال الإسرائيلي: "شكرًا لك يا نتنياهو أن سمحت لنا أخيرًا بتناول الخبز وبعض الجبن.. شكرا أن منحتنا الطاقة لنبقى على قيد الحياة، في الوقت الذي يتواجد ابنك في ميامي يتمتع باللحوم المشوية".

وأضاف: "اعتقدنا أننا أسرى لدى حماس، لكن الحقيقة أننا أسرى لدى حكومتنا لدى نتنياهو وبن غفير وسموتريتش الذين يكذبون طوال الوقت ولا يريدون أن نعود إلى البيت". وتابع دلال: "سمعت أن الجيش بصدد مهاجمة مدينة غزة وأنا مرعوب من هذه الفكرة. هذا يعني أننا سنموت هنا".

ودعا المحتجز الإسرائيلي في الفيديو إلى التظاهر والضغط على حكومة نتنياهو، قائلا: "هذا كابوس وكل ذلك بسبب الحكومة.. هم لا يهتمون لمقتل الجنود والأسرى هذه فرصتنا الأخيرة للنجاة".

من جهته، علّق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على الفيديو، قائلاً: "الآن يُفتح باب الجحيم في غزة".

وقال وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير: "الرد المطلوب على حماس يكون باحتلال كامل وسحق شامل للقطاع وتشجيع هائل للهجرة".

أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، فقال: "رسالة الحياة" التي نُشرت هذا الصباح تُذكّرنا مرّة أخرى بضرورة عودة إسرائيل إلى المفاوضات لإعادة الرهائن ومحاولة إبرام اتفاق".

وأضاف "علينا بذل قصارى جهدنا لإعادتهم إلى ديارهم. نُعزّي عائلاتهم، لستم وحدكم، نحن معكم".