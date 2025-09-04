أكدت حركة حماس، أمس الأربعاء، استعدادها للتوصل إلى “صفقة شاملة” يتم بموجبها إطلاق سراح الرهائن مقابل عدد متفق عليه من المحتجزين الفلسطينيين في إطار اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضافت الحركة في بيان: “تجدد الحركة التأكيد على موافقتها لتشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة شؤون قطاع غزة كافة وتحمل مسؤولياتها فورا في كل المجالات”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في رسالة وجهها إلى حماس عبر منشور على منصة “تروث سوشيال”: “أبلغوا حماس بأن تعيد جميع الرهائن العشرين فورًا وليس اثنين أو خمسة أو سبعة!، والأمور ستتغير سريعًا. ستنتهي الحرب!”.