انتشرت في الأيّام الأخيرة إشاعاتٌ كثيرة في ما يخصّ الوضع الأمنيّ في لبنان. فمع توقيف مجموعات مع أسلحتها، في عدد من المناطق، تداول اللّبنانيّون على مواقع التّواصل الاجتماعيّ أخباراً مفادها بأنّ هذه المجموعات مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابيّ، ممّا نشر حالة من الخوف، من عودة التّفجيرات. وفي آخر المُعطيات، فقد أعلن الجيش اللّبنانيّ توقيف عشرة أشخاص في بلدة بتبيات - المتن الأعلى وفي حيازتهم أسلحة.

يُشير العميد المتقاعد جورج نادر إلى أنّ "تنظيم "داعش" عبارة عن خلايا نائمة تنتظر التّعليمات، موجودة في عدد من دول العالم، حتّى في أميركا وأوروبا"، لافتاً إلى أنّه "لا يمكن التّكهن بالموعد أو المكان الذي ستستهدفه خليّة معيّنة".

ما حقيقة انتشار خلايا داعشيّة إرهابيّة على الحدود اللّبنانيّة – السّوريّة؟ ينفي نادر، في حديث لموقع mtv، نفياً قاطعاً وجود "داعش" على الحدود، مُؤكّداً أنّ "الجيش اللّبنانيّ مُنتشر في المنطقة الحدوديّة، رغم وجود بعض حالات التّهريب، إلا انّ هذا الموضوع لا يهدّد السّلم الأهليّ في لبنان".

ويوضح نادر، أنّ "التّوقيفات التي نشهدها في لبنان في الفترة الأخيرة، روتينيّة"، شارحاً أنّ "المجموعة التي أوقِفَت في بتبيات في المتن الأعلى، غير مرتبطة بـ"داعش"، كما سبق وأكّد الجيش، بل هي عصابة ثبُتَ عدم ارتباطها بأي منظّمة إرهابيّة".

لماذا برز احتمال ظهور "داعش" مُجدّداً في هذا التّوقيت؟ يعتبر نادر، أنّه "كلّما شهد لبنان ضغطاً لنزع سلاح "حزب الله"، تظهر شمّاعة "داعش" لحرف النّظر عن المشكلة الحقيقيّة الأساسيّة، أي مشكلة السّلاح، والتي يرفض "حزب الله" حلّها، والتي، الدّولة بدورها، تتقاعس عن إيحاد الحلّ المُناسب لها".

ويُضيف: "الحديث عن "داعش" الآن، هو لتأجيل حلّ المشكلة، إذا كانت هناك نيّة من قبل الدّولة اللّبنانيّة لذلك"، ويُتابع: "إذا منكفّي هيك، رايحين على المهوار".



إذاً، الأصحّ، عدم تصديق كلّ الأخبار المُتداولة على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، التي يُمكن أن تنشر حالةً من الذّعر، والأهمّ، توخّي الدقّة في المعلومات، وعدم نشر أخبار خاطئة تُعرّض السّلم الأهليّ اللّبنانيّ للخطر، لا سيّما أنّ البلد في مرحلة حسّاسة جدّاً.

رينه ابي نادر - موقع mtv