قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتوقع أن تنتهي الحرب في غزة، بحلول 2026، مضيفًا أن البيت الأبيض يضع خطة شاملة لمرحلة ما بعد الحرب.

وأوضح ويتكوف، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أن الرئيس ترامب سيترأس اليوم الأربعاء اجتماعا موسعاً في البيت الأبيض لمناقشة الوضع في غزة، وأن إدارته تسعى إلى وضع "خطة اليوم التالي" للصراع، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وأضاف "نعتقد أننا سنسوي هذه المسألة بطريقة أو بأخرى، وبالتأكيد قبل نهاية السنة"، مشيراً إلى أن إسرائيل وحركة حماس أعطتا إشارات على الانفتاح على تسوية محتملة، مع الإشارة إلى إعلان إسرائيل تخصيص 600 مليون دولار مساعدات لغزة بالتزامن مع عمليتها العسكرية. وعن ملف الرهائن، قال ويتكوف، إن الإدارة الأمريكية طالبت حماس بإجراءات إنسانية عاجلة تشمل "إطعام الرهائن، ورعايتهم الطبية، والسماح للصليب الأحمر بالوصول إليهم".