المركزية- أصدرت النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس بياناً ناشدت فيه المسؤولين اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية مصنعات الدجاج المهددة بخطر وجودي، جراء منع إدخالها الى الاسواق العربية بمقابل السماح للمنتجات العربية المماثلة بالدخول الى لبنان من دون رسوم جمركية.

وقال بطرس "إن معظم الدول العربية، تمنع إدخال الدجاج المُصَنَّع اللبناني الى أسواقها لحماية منتجاتها المماثلة. ومؤخراً أصدرت دولة العراق الشقيقة قراراً بالمنع بعدما كنا نصدر هذه المنتجات الى سوقها".

وأضاف "هذا من جهة، أما من جهة ثانية، فإن لبنان يسمح باستيراد مُصَنَعات الدجاج من مختلف دول العالم، لكن الأمر المستغرب أن هذه المنتجات المستوردة من الدول العربية معفاة من الرسوم الجمركية".

وتابع “الغريب في الأمر هو إعفاء منتجات الدجاج من دول عربية من الرسوم الجمركية في لبنان على الرغم من أن الدجاج المستخدم في هذه الصناعة ليس من الإنتاج المحلي لهذه الدول العربية”.

وعلى هذا الأساس، طالب بطرس الجهات المعنية في الدولة بمعاملة الدول العربية بالمثل، وبالتالي إعادة تفعيل إجازات الاستيراد لهذه المنتجات وبشكل سريع، ريثما يتم وضع رسوماً جمركية عليها، حمايةً لهذه الصناعة الناشئة في لبنان، التي باتت لا تستطيع المنافسة في سوقها الداخلية، وفي الوقت نفسه تُمنع من تصدير منتجاتها الى الدول العربية، ما يعني سقوطها الحتمي.

وختم بتأكيد ثقة النقابة بالوزارات المعنية كلها لحماية وتحفيز الاقتصاد الوطني، آملاً اتخاذ الخطوات المطلوبة بشكل سريع للحفاظ على القطاع وعلى هذه الصناعة الواعدة.