أعلنت السلطات الإسبانية إجلاء أكثر من ألف شخص الأحد في شمال غرب البلاد بسبب انتشار حرائق الغابات التي أججتها درجات الحرارة المرتفعة والرياح العاتية.



وذكر مسؤولون محليون أن نحو 400 شخص نزحوا من بلدة كاروسيدو ومحيطها، ونحو 700 آخرين من بلدات عدة قريبة من موقع لاس ميدولاس المدرج في قائمة اليونسيكو للتراث العالمي والذي يشتهر بمناظره الطبيعية الخلابة وبكونه منطقة لتعدين الذهب خلال العصر الروماني.



وأعلن رئيس الحكومة المحلية في منطقة قشتالة وليون ألفونسو مانويكو، أن الخبراء يشتبهون في أن العديد من هذه الحرائق متعمد.



وكتب على منصة اكس: "سنتصدى بلا هوادة لمرتكبي هذه الهجمات على أرواح الناس وسلامتهم وعلى تراثنا التاريخي والطبيعي".



وأشار رجال الإطفاء الى أن درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية التي غالبا ما تتغير اتجاهاتها، تشكل عائقا أمام جهودهم لإخماد النيران.



كما امتدت حرائق الغابات إلى المناطق الشمالية من غاليثيا ونافاري، حيث تشهد إسبانيا موجة حرّ تدخل أسبوعها الثاني، وقاربت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في العديد من المناطق.

ومن المتوقع أن تستمر الحرارة الشديدة حتى الخميس، وقد حذرت سلطات الحماية المدنية من أن خطر اندلاع حرائق يراوح بين المرتفع والشديد في معظم أنحاء البلاد.



وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على منصة اكس، أنه "يتابع حرائق الغابات عن كثب".